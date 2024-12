Un chat roux dispose d’un gène qui le rend « spécial », affirme cette étude scientifique

Lorsque l’on souhaite adopter un chat, souvent, on l’aimerait gris ou roux, alors que les tigrés, ou les noirs ou encore les tricolores sont beaucoup plus fréquents. J’ai déjà eu un gros chat roux, genre Garfield. Il était aussi un peu différent des autres chats, même si j’ignore si cela était dû à sa couleur. Il s’appelait Titou et était un chat « dépendant », hyper câlin et très proche de nous, un défaut qui a fait que l’on nous l’a probablement volé. Les chats roux sont généralement des mâles plutôt enjoués, prompts aux bêtises et très gourmands et ces caractéristiques intriguent les scientifiques. Dans une récente étude, les chercheurs ont trouvé le « coupable » : un gène qui serait responsable de cette couleur rousse plus rare que les autres. En réalité, le roux serait une « anomalie » génétique ! Décryptage.

Le gène derrière la couleur orange est « scientifique ».

La couleur orange ou rousse chez les chats est causée par une variation d’un gène appelé MC1R, qui régule la production de pigments dans le pelage. Ce gène influence la proportion entre deux types de mélanines : l’eumélanine (qui donne des tons noirs ou bruns) et la phéomélanine (responsable des teintes rouges et oranges). Chez les rouquins, il se produit une mutation du gène qui encourage la production phéomélanine, provoquant leur teinte caractéristique. Derrière cette découverte se cachent plus de 60 ans d’études, selon cet article publié par Science.org. Le gène d’accord, mais les chats roux sont, la plupart du temps, des gros matous mâles, quand les « tricolores » ou « écailles de tortues sont plutôt des femelles. Une explication scientifique derrière cela ?

Pourquoi les chats roux sont-ils surtout des mâles ?

Un aspect fascinant du pelage roux réside dans sa forte prévalence chez les chats mâles. Cela s’explique par le fait que le gène MC1R est lié au chromosome X. Chez les chats, comme chez les humains, les femelles possèdent deux chromosomes X (XX), tandis que les mâles n’en possèdent qu’un seul (XY). Pour qu’une chatte soit rousse, elle doit hériter de deux copies du gène MC1R, une de chaque parent. En revanche, un chat mâle n’a besoin que d’une seule copie du gène pour arborer un pelage orange. Cette différence génétique explique pourquoi environ 80 % des chats roux sont des mâles, tandis que les femelles rousses restent plus rares.

Des chats pas comme les autres

Je n’ai pas fait partie de l’équipe scientifique qui a réalisé ces études et pourtant, pour avoir eu un gros chat roux, je ne peux que confirmer l’hypothèse émise. Aucune étude scientifique n’a cependant prouvé ce que les chercheurs avancent, mais plutôt les retours des propriétaires de chats roux. Ces derniers affirment, en effet, que les chats roux sont particulièrement affectueux et extravertis. Personnellement, j’ajouterais : pitre, gourmand, nonchalant et pot de colle, tel était le caractère de notre Titou 😊 !

Si vous possédez un chat roux, imaginiez-vous qu’il présentait en réalité un génome différent des autres chats ? Peut-être en connaissez-vous un chez vous… quel est son caractère ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .