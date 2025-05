Savez vous réellement à quoi sert la petite poche dans nos petites culottes ?

Comme toute femme normalement constituée, vous portez des petites culottes ! Et, vous avez sûrement remarqué ce petit bout de tissu cousu à l’intérieur, à l’entrejambe. Une sorte de mini-poche qui intrigue, mais dont peu de gens connaissent la véritable utilité. Non, il ne s’agit ni d’un espace secret pour ranger son ticket de métro, ni d’une cachette de secours pour une pièce d’un euro ! Ce petit élément porte un nom : le gousset. Et, côté prix, bonne nouvelle : toutes les culottes de qualité en coton en sont pourvues, sans surcoût. La Petite Culotte a été inventée en 1918 par la marque Petit Bateau, et depuis elle a envahi le monde ! Alors, elle sert à quoi cette petite poche dans votre petite culotte ? Réponse dans cet article.

Le gousset : une barrière protectrice pour votre intimité

Derrière ce détail discret se cache une vraie mission de santé publique. Le gousset est un double tissu, souvent en coton, cousu dans l’entrejambe pour protéger la zone intime des frottements et absorber l’humidité naturelle. En effet, notre anatomie féminine est particulièrement sensible aux irritations causées par les vêtements moulants (bonjour les jeans slim !). Grâce au gousset, la vulve est mieux isolée et respire plus facilement, limitant ainsi l’apparition des irritations, des mycoses ou des infections urinaires, comme Nathalie vous l’avait déjà expliqué dans cet article. D’ailleurs, détail intéressant : les strings et tangas très sexy n’en possèdent généralement pas, car ils sont conçus pour être portés quelques heures seulement. Vous avez compris le message ? Du coton, du lin, et rien que cela, exit les matières synthétiques ! Ayez pitié de vos attributs féminins !

Petit, mais costaud : les multiples fonctions de cette fameuse poche

Au-delà de la protection contre les infections, le gousset a d’autres atouts insoupçonnés. Il absorbe non seulement la transpiration et les pertes naturelles, mais agit aussi comme une barrière contre les frottements des coutures agressives de vos vêtements préférés. Une astuce partagée sur les réseaux sociaux propose même d’y insérer un petit rembourrage (récupéré dans un maillot de bain) pour éviter l’effet « camel toe » sous un legging très moulant. Pas glamour, certes, mais plutôt ingénieux pour celles qui veulent éviter les regards indiscrets ! Attention tout de même : cette astuce est à utiliser ponctuellement, car votre intimité a besoin de respirer pour rester en bonne santé.

Une petite infographie pour tout résumer :

Mieux choisir ses culottes, c’est aussi protéger sa santé intime

Maintenant que vous connaissez l’importance du gousset, il est temps d’adopter les bonnes pratiques. Lors de vos prochains achats de lingerie, vérifiez systématiquement la présence de ce petit gousset en coton. Oubliez les culottes 100 % synthétiques pour le quotidien, même si elles sont très jolies sous un jean serré. Et, si vous êtes sujette aux irritations fréquentes, pensez à privilégier des modèles sobres, doux, sans coutures agressives.

Bref, parfois, choisir une culotte, ce n’est pas juste une affaire de style, mais bien un geste de soin pour son intimité. Votre corps vous remerciera (et votre gynéco aussi). Et vous, aviez-vous déjà percé le secret de cette fameuse petite poche qui veille discrètement sur votre confort au quotidien ? Vous avez une anecdote ou une remarque ? Dites-nous tout ! Nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. Et, si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .