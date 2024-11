S1 : l’invention d’un « pod » lauréat du CES 2025 qui transforme vos WC en laboratoire médical

En France, on estime que 3.200 femmes sur 100.000 souffrent d’une infection urinaire par an, selon l’Inserm. Le taux de mortalité lié à ces maladies urinaires augmente aussi chaque année ! En réalité, mis à part certaines maladies douloureuses comme les cystites, les infections urinaires ne sont pas détectables hormis en réalisant un ECBU (Analyse d’Urine) en laboratoire. De nombreuses infections urinaires passent donc inaperçues ou sont détectées trop tard, d’où un taux de mortalité qui augmente. De plus, nous ne réalisons pas des analyses d’urine tous les mois, ni même tous les ans pour certains. Une invention chinoise pourrait bientôt révolutionner l’analyse d’urine, et détecter les bactéries précocement, ce qui serait une réelle avancée médicale. Découverte.

Une invention révolutionnaire d’analyse d’urine

Dans un article publié sur ces.tech, l’innovation est présentée comme « le premier robot médical domestique ultra-miniaturisé et entièrement automatisé au monde, conçu pour être placé sur la paroi intérieure de la cuvette des toilettes ». Vous l’aurez compris, à l’avenir, les analyses d’urine pourraient être quotidiennes, faciles à réaliser, pour l’assurance d’un suivi médical plus efficace. Ce robot médical développé par la société Shanmu a été baptisé d’un nom de code : S1 et il est une avancée révolutionnaire dans son domaine. Il est d’ailleurs si innovant qu’il est le lauréat dans sa catégorie au CES 2025 de Las Vegas, on entendra parler de lui, c’est certain. Nous aurons peut-être tous un S1 chez nous dans quelques années.

Le robot analyseur d’urine, un relai avec votre médecin

En l’observant, je le trouve semblable à un petit boitier diffuseur de nettoyant WC que l’on accroche sur les parois. Le S1 se fixe directement sur la cuvette des toilettes et reçoit tout aussi directement les jets d’urine, ces derniers sont recueillis puis analysés par le S1. Ensuite, grâce à une puce de capteur multispectral sophistiquée, il est capable de mesurer jusqu’à dix indicateurs clés de santé, tels que les niveaux de sucre urinaire, de créatinine ou encore la densité de l’urine. Ces données permettent d’évaluer des fonctions vitales comme l’équilibre hydrique ou l’inflammation. Ainsi, en cas de « mauvais résultat », l’utilisateur pourra directement informer son médecin afin que ce dernier préconise des analyses plus poussées en laboratoires. On l’ignore souvent, mais certaines infections urinaires non détectées peuvent être à l’origine d’une septicémie, maladie mortelle, comme l’indique l’Institut Pasteur. Les cas sont rares, néanmoins ils existent, et une détection précoce les éviterait.

Quelques données techniques sur le S1

Je trouve cette invention géniale, pour avoir eu plusieurs infections de ce style, je sais qu’elles peuvent être douloureuses et longues à guérir. Je serais rassurée de savoir que ce petit boitier, disposant d’une autonomie de deux mois et sur lequel je devrais remplacer les consommables une fois par an, puisse me diagnostiquer une infection urinaire en quelques secondes. Et, bien entendu, il n’est pas destiné à un seul utilisateur… En effet, grâce à une application dédiée, il est capable d’analyser les urines de tous les membres de la famille, à condition de s’identifier sur l’application avant chaque passage.

Ensuite, chaque valeur enregistrée est accompagnée d’explications et de recommandations, un allié parfait pour agir sur sa santé, ou prévenir un médecin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel shanmu.ltd (en chinois). Et, vous ? Pensez-vous que cette invention puisse se généraliser et devenir un incontournable de nos suivis médicaux ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .