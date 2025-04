L’invention du Nautilus résout le principal inconvénient des urinoirs publics

Ah, les urinoirs… Ces petits coins de soulagement souvent redoutés dans les lieux publics. Qui n’a jamais jeté un regard inquiet vers ses chaussures après un passage un peu trop violent ? Messieurs, l’invention qui va suivre est pour vous ! Eh oui, ce geste quotidien n’est pas matière à invention, il n’a pas évolué depuis plus d’un siècle. Mais, une équipe canadienne a décidé de révolutionner la pause pipi avec un urinoir nouvelle génération : le Nautilus, encore en prototype, mais déjà très prometteur. Nous lui avions d’ailleurs consacré un article en 2022. D’après une étude publiée dans la revue PNAS Nexus et relayée par EurekAlert, ce modèle réduirait les éclaboussures de plus de 98 %. Rien que ça ! Et en bonus, il pourrait permettre aux États-Unis d’économiser jusqu’à 10 millions de litres d’eau par jour. Découverte.

Pourquoi autant d’éclaboussures avec les urinoirs classiques ?

Le problème des urinoirs actuels, c’est leur design… disons, daté. Hérité du début du XXe siècle, il repose sur une paroi inclinée de 60 à 90 degrés, ce qui, d’un point de vue purement physique, est une véritable invitation au rebond. Résultat ? Des pantalons mouchetés, des sols à nettoyer en boucle, et une odeur pas franchement digne d’un grand parfum de créateurs. Pourtant, l’urine contient peu de bactéries en soi. Ce sont cependant les résidus stagnants, mélangés à des produits de nettoyage peu écolos, qui génèrent l’odeur typique des toilettes mal entretenues. Résultat : gaspillage d’eau, usage intensif de produits chimiques et une corvée bien peu glamour pour les agents d’entretien.

Le Nautilus : une vraie perle d’ingéniosité

Les chercheurs de l’université de Waterloo ont donc décidé de repartir de zéro. En analysant le comportement d’un jet, modélisé avec une buse en forme d’urètre, ils ont testé différents angles d’impact. Verdict : à 30 degrés au maximum, les éclaboussures deviennent quasi inexistantes. À partir de là, ils ont conçu plusieurs prototypes, dont le Cornucopia et le Nautilus, qui s’est imposé comme le plus performant. Il fonctionne pour toutes les tailles d’utilisateurs, est simple à nettoyer, et il tolère les écarts de visée… une qualité hautement appréciable dans les trains, les avions, ou même dans certains bars un peu festifs.

Ce qui rend le Nautilus vraiment unique :

Angle intérieur optimisé (≤ 30°) : réduction maximale des éclaboussures

Design semi-fermé : capture les jets mal orientés

Facile à entretenir : moins de surface salissante

Adapté à différentes tailles : inclusif (enfin, à sa manière)

Économie d’eau : jusqu’à 10 millions de litres/jour aux États-Unis

aux États-Unis Moins d’odeurs et de nettoyage chimique

Un petit pas les urinoirs, mais un grand pas pour l’hygiène publique

Si le Nautilus en est encore au stade de prototype, on peut d’ores et déjà saluer l’innovation. À l’heure où chaque litre d’eau compte et où le confort des espaces publics devient un vrai enjeu de société, une amélioration aussi simple, mais diablement efficace, a de quoi faire réfléchir. D’autant plus qu’en limitant l’usage de produits d’entretien agressifs, on protège aussi l’environnement. Et puis, entre nous, qui ne rêverait pas de sortir des toilettes publiques sans avoir à inspecter ses chaussures ? Plus d’informations sur cette étude. Et vous, seriez-vous prêts à adopter un urinoir Nautilus dans votre lieu de travail ou vos lieux publics préférés ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .