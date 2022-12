Des chercheurs canadiens ont inventé l’urinoir anti-éclaboussures « parfait » !

Les individus de sexe masculin sont constitués de manière à pouvoir faire pipi debout, sans se déshabiller, un « avantage » que les femmes n’ont pas évidemment. Mais ces hommes sont souvent confrontés à un problème qui peut être très gênant lorsqu’ils utilisent les toilettes publiques. Il s’agit des éclaboussures provoquées par le jet puissant qui s’écrase contre les parois ou le fond de l’urinoir ! L’urinoir, on le rappelle, est une espèce de WC vertical fixé sur un mur à des hauteurs variables, permettant aux hommes de se soulager debout, face au mur. Mais dans les urinoirs, les éclaboussures d’urine sont fréquentes et ce n’est ni hygiénique ni agréable à voir. Des chercheurs canadiens pensent avoir résolu ce problème existentiel avec des urinoirs anti-éclaboussures. Découverte !

Des urinoirs anti-éclaboussures vraiment ?

Une équipe de chercheurs de l’université de Waterloo, dans l’Ontario (Canada), s’est penchée sur la question. Ils étaient déterminés à inventer un urinoir sans éclaboussures. Ils ont donc conçu deux urinoirs de forme unique et les ont opposés à un urinoir classique afin qu’ils subissent le test des éclaboussures. Zhao Pan, l’inventeur de cet urinoir est, de surcroît, un docteur en physique des fluides ! Il y a de quoi si cette problématique est devenue pour lui la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, au point d’inventer cette urinoir nouvelle génération !

Comment est née l’idée de cette invention ?

Faisant partie de la gent masculine, l’inventeur a simplement constaté de lui-même que lorsqu’il urinait, il lui arrivait d’être éclaboussé et il explique : « Je pense que la plupart d’entre nous avons été un peu inattentifs à notre poste et avons baissé les yeux pour découvrir que nous portions un pantalon tacheté. Personne n’aime avoir du pipi partout, alors pourquoi ne pas créer un urinoir où les éclaboussures sont extrêmement improbables ? » Finalement, comme la plupart des inventions, l’urinoir anti-éclaboussures a été inventé pour répondre à un problème très concret !

Comment fonctionne-t-il ?

Afin d’éviter les éclaboussures, l’équipe a cherché à orienter le jet dans des urinoirs fabriqués avec une mousse dense et recouverte d’époxy. Ils ont ensuite fait varier la direction ainsi que la vitesse du jet d’eau semblable à un jet d’urine. Après chaque test, ils ont essuyé l’urinoir avec des serviettes en papier, pour peser chacune d’entre elles et les comparer à la masse des serviettes sèches. Évidemment, plus le poids de la serviette était élevé, plus il y avait d’éclaboussure dans l’urinoir ! En analysant également des données sur la miction du chien et leurs serviettes mouillées, ils ont réussi à trouver l’angle parfait pour l’urinoir. L’angle magique serait de 30° selon les chercheurs. Leurs données montrent que la conception standard produit jusqu’à 50 fois plus d’éclaboussures que la conception optimisée de leur urinoir. De plus, ce dispositif baptisé Nauti-Loo serait mieux adapté à toutes les tailles d’hommes. Selon les chercheurs, cet urinoir nouvelle génération permettrait donc de limiter les éclaboussures pour les utilisateurs, mais également de réduire les coûts d’entretien pour les entreprises. Puisqu’il se salit moins, il sera nettoyé moins souvent, consomme moins d’eau et est plus hygiénique. Finalement, c’est intelligent, même si l’innovation se trouve parfois là où l’on ne s’y attend pas vraiment.