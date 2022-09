Japon : cette invention géniale “s’occupe” de votre enfant dans les toilettes publiques

Dans la vie, il y a des situations quotidiennes auxquelles nous devons faire face mais qui se révèlent parfois très compliquées. L’une d’entre elles, arrive souvent aux femmes et plus particulièrement aux jeunes mamans ! Quand elles partent faire leurs courses au centre commercial avec un bébé qui ne marche pas encore, tout se complique et notamment le simple fait d’aller aux toilettes. Si l’on en croit Michelle Woo, journaliste, le Japon prend soin de ces jeunes femmes qui ont une envie pressante ! Cela peut sembler drôle mais cette invention est quasiment essentielle lorsque l’on doit assouvir un besoin naturel avec un bébé dans les bras… La journalise nous décrit son expérience dans un témoignage. Découverte !

Le témoignage de Michelle Woo

Michelle Woo est journaliste pour le site LifeHacker et lors de l’un de ses déplacements à Tokyo, elle s’est rendue dans les toilettes d’un centre commercial. Une action banale qui s’est révélée une séquence instructive voire émotionnellement forte si l’on en croit ses dires ! Dans les toilettes de ce centre commercial, elle a découvert une invention apparemment classique au Japon, mais que l’on ne voit que très peu aux Etats-Unis et pratiquement jamais en France. A l’intérieur des toilettes, près de la cuvette se trouve un étrange siège qui se destine à accueillir un bébé ! Nous n’y pensons pas toujours mais en y réfléchissant bien, toutes les mamans ont eu, un jour, une envie pressante dans des toilettes publiques, et faire rentrer une immense poussette dans un tout petit espace n’est pas chose aisée…

Ou de terminer avec le bébé dans les bras, éprouvant toutes les difficultés du monde à se déshabiller pour assouvir son besoin naturel ! Avec cette chaise haute, solidement fixée au mur, il suffit de déposer le bébé, une sorte de kit main libre pour maman ayant une envie pressante dans un lieu public ! Les meilleures inventions ne sont pas forcément les plus onéreuses ou les plus élaborées, la preuve avec cette invention…

Le Japon et les toilettes, une histoire d’amour ?

Vous ne le savez peut-être pas, mais le papier toilette n’existe quasiment pas au Japon ! Les Japonais misent tout sur les toilettes généralement High Tech qui offrent un lavage des parties intimes à chaque passage… Grâce à des jets et dispositif de séchage automatiques, vous ne touchez à rien, et vous ressortez aussi propre voire plus que lorsque vous êtes entrez ! La start-up française BOKU a d’ailleurs fait un carton avec ses toilettes japonaises vendues en France. Une solution totalement hygiénique qui vous dispense de papier toilette ! Innovant non ?

Plus de papier toilette, mais comment faire sans ?

En France, nous ne sommes pas tous tout à fait prêt à nous passer de papier toilette, et pourtant ce sont des déchets en plus, de l’argent dépensé et parfois la panique en cas de pénurie comme ce fût le cas en 2020 lors de la crise sanitaire, sans que l’on ne sache vraiment pourquoi. Il existe bien entendu des alternatives au papier toilette comme un petit kit qui s’installe sur des toilettes classiques, et qui transforment vos toilettes européennes en toilettes japonaises à moindre coût. Sinon, vous pouvez opter pour du papier toilette lavable ou un gant de toilette, mais il faudra d’abord passer l’énorme barrière psychologique tombée depuis longtemps au Japon !

