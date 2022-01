Ce kit de toilettes françaises BOKU (à la japonaise) fait un véritable carton sur Ulule

Le Japon et la France n’ont pas de grandes choses en commun. Les Japonais sont bien éloignés des Français, tant géographiquement que culturellement. Pourtant, dans quelques mois, nous pourrions avoir un point commun avec ce lointain pays : les toilettes, et ce n’est pas une blague ! On sait que les toilettes des Japonais sont totalement différentes des nôtres et qu’ils n’utilisent pas de papier toilette, mais seulement un jet d’eau pour nettoyer leurs petites fesses après les commissions diverses.

Une entreprise française au doux nom de BOKU (comprenez comme vous le voudrez) lance des « toilettes japonaises » mais françaises. D’ailleurs, leur campagne de financement participatif fait un véritable carton sur Ulule avec 1431 préventes sur les 50 espérées. Les WC deviendraient-ils un nouveau marché écologique ? On vous explique tout !

Boku c’est qui ?

Boku se présente non pas comme une société mais comme un mouvement qui ne contribue pas à la déforestation. Bien au contraire, puisque s’équiper d’un BOKU permet également de replanter des arbres; de plus, la société reverse aussi une partie de son profit à des associations. Une vision vertueuse et un peu décalée qui devrait donner envie aux gens de changer leur mode de consommation. Et leurs toilettes donc !

Boku c’est quoi ?

C’est en fait un bidet japonais qui s’installe directement sur vos toilettes. Il ne nécessite pas d’électricité, s’installe en moins de 10 minutes et possède deux jets autonettoyants pour répondre aux besoins de chacun et chacune. Avec un contrôle optimisé de la pression d’eau, le jet se veut précis et efficace. On adore la description tout en poésie que fait Boku de son produit : « Le bidet BOKU projette un ruisseau d’amour fin et puissant entre vos demi-lunes de grands seigneurs et de grandes dames » En plus d’un produit innovant, chez BOKU, ils ont aussi un humour… décapant !

Boku comment ça marche ?

On ne va pas entrer dans les détails du fonctionnement du BOKU, car cela coule de source ! Quand vous vous rendez aux toilettes, vous devez estimer la quantité de papier nécessaire en fonction de vos besoins déposés. Puis espérer que le papier toilette soit assez résistant à la force de votre main. Une fois l’opération réalisée, trouver un lavabo pour vous laver les mains. D’ailleurs, saviez-vous que 52% des français ne se lavent pas les mains en sortant des toilettes? Bonjour les transmissions de bactéries, et en ces temps précis, ce n’est vraiment pas une bonne idée.

Avec Boku, vous vous asseyez, vous prenez un bouquin, effectuez vos petits besoins et appuyez sur un bouton. Le mécanisme se met alors en marche et vous lance un jet frais et nettoyant sur les parties souillées. Et vous autorise à sortir des toilettes sans vous laver les mains. Imaginez aussi les économies en PQ que vous ferez ? Un Européen consomme 13 kilos et 120 rouleaux de papier toilette en moyenne chaque année. Multipliez ce chiffre par le prix d’un rouleau (entre 30 centimes et 1€ environ), vous comprendrez que l’économie est réelle.

Boku, c’est aussi super pour la planète !

Outre les économies de papier toilette, c’est la planète qui vous remerciera d’utiliser les toilettes BOKU. Vous consommerez moins d’eau qu’avec une chasse d’eau traditionnelle, et éviterez la déforestation nécessaire à la fabrication du papier toilette et l’utilisation d’eau aussi. Saviez-vous qu’il fallait environ 178 litres d’eau pour fabriquer un seul rouleau de papier toilette ? L’utilisation du bidet BOKU pendant un an permet d’économiser les besoins en eau d’une personne pendant 24 ans ! Hallucinant !

Combien ça coûte ?

Et contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer, BOKU ne coûte pas un bras ! La première offre démarre en précommande à 89€ (au lieu de 119€ à la commercialisation) et vous offre un bidet, un arbre planté, 170 000 litres d’eau économisés, un reversement à des associations, et des fesses toutes propres ! D’autres offres sont disponibles avec plusieurs bidets BOKU, ou l’assurance de recevoir les trois prochaines innovations de la marque. Les livraisons sont prévues en avril 2022, donc demain ! Dépêchez-vous, la campagne Ulule se termine le 27 janvier 2022 à 23h59. Vos fesses ne devraient pas attendre. Votre porte-monnaie et la planète vous remercieront pour votre geste !