Les nouvelles toilettes publiques japonaises sont transparentes.... et c'est génial !

S’il y a un endroit où nous redoutons tous de nous trouver, ce sont bien les toilettes publiques. Ces caissons métalliques fermés qui souvent abritent de très mauvaises surprises à l’intérieur… Manque d’hygiène, de papier et parfois angoisse d’y entrer et d’en sortir…

Quant aux mauvaises rencontres, elles peuvent aussi faire partie du « package » toilettes publiques. Pour remédier à ces problèmes bien réels, un architecte japonais, Shigeru Ban invente un concept plutôt original de « toilettes transparentes ». Pas de voyeurisme en vue, ni d’exhibitionnisme d’ailleurs mais plutôt un endroit qui se veut sécuritaire et design !

Même si les toilettes publiques du Japon sont parmi les plus propres du monde, certains citoyens éprouvent des réticences à y entrer. Grâce à ces vitres transparentes, il est désormais possible de voir l’intérieur des lieux avant d’y pénétrer. Gage de propreté.

En entrant dans les toilettes et en verrouillant le système, les vitres s’opacifient, pas d’inquiétude ! Il existe plusieurs avantages à ce système, lauréat du prix Pritker :

Pouvoir c onnaître l’état des lieux avant d’y entrer

avant d’y entrer Savoir si personne n’attend à l’extérieur et éviter de mauvaises rencontres

et éviter de mauvaises rencontres Remplacer ces endroits habituellement très sombres, par des espaces éclairés .

. Les deux unités disposent chacune de trois cellules, qui sont entourées de verre transparent teinté cyan, vert citron, bleu, jaune, rose ou violet. La conception transparente a une raison pratique, qui est de permettre à une personne de vérifier facilement à l’intérieur avant d’entrer.

Ces toilettes d’un nouveau genre sont fabriquées avec des smartglass, une nouvelle technologie de verre qui s’opacifient à la fermeture. Ils se déclinent en trois couleurs dans le même bloc, ce qui permet en plus, d’avoir un point de lumière dans les parcs de la ville. Un lieu utile et agréable qui change de nos toilettes publiques françaises non ?

0 Partages Partagez Enregistrer WhatsApp Email More