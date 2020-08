Les mini-forêts dans les villes seraient une solution pour lutter contre les températures caniculaires

15 départements français en vigilance rouge canicule ! Ce pourrait être notre lot annuel dans le futur… Les températures ne cessent de grimper, les glaciers et banquises ne cessent de fondre… Et nous, humains continuons à subir les désagréments sans pour autant prendre conscience que nous en sommes à l’origine…

Pour lutter contre le réchauffement climatique et les températures caniculaires au sein des villes, il existe une solution durable : Les Tiny Forests ! Vous l’aurez compris, reverdir les centres-villes est une priorité aujourd’hui. Une forêt si petite soit-elle, apporte de l’ombre, de la fraîcheur, des oiseaux… et de l’oxygène !

On sait combien les arbres sont importants… En ville, leurs feuilles empêchent le bitume de chauffer et permet de conserver une fraîcheur appréciable. Faire revenir la forêt en ville est le souhait de nombreuses municipalités. A Paris, Anne Hidalgo annonce son nouveau mandat comme celui de la « végétalisation ». Des forêts urbaines sont à l’étude sur le parvis de l’Hôtel de Ville ou près de la Gare de Lyon… Ces lieux bétonnés qui, s’ils étaient végétalisés lutteraient contre la canicule en ville.

Des chênes à la place du béton !

Peter Wohlleben, forestier allemand et auteur du livre “La vie secrète des arbres” conseillait déjà de créer de petits bois ! Mais il ne s’agit de planter quelques arbres ça et là au milieu d’un parc bétonné ! Il faut créer des mini-forêts faites de plusieurs espèces (chênes, bouleaux, saules etc) pour que la biodiversité revienne. Aux Pays-Bas, ce sont déjà 35 minis forêts qui ont été replantées en quatre ans… Et dans chaque espace, ce sont 10 degrés de moins que le thermomètre affiche !

Un constat sans appel

Les habitants des lieux où ces mini-forêts ont vu la jour sont formels… Ils y gagnent en fraîcheur, entendent à nouveau les oiseaux chanter, les fleurs reviennent… Et les abeilles butinent en paix. En France, certaines villes ont déjà fait le choix de mini-forêts dans leur plan de végétalisation… A Taverny (95) une mini-forêt a été plantée par des enfants dans des quartiers bétonnés… A Lyon c’est une foret de 1000m² qui va être plantée au cœur de la ville : Quelle belle idée !

