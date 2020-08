Abeille bleutées ou Xylocopes... Ne les tuez pas, elles sont rares, inoffensives et tellement utiles !

En vous promenant dans la campagne ou dans votre jardin, vous avez peut-être croisé un insecte aux ailes bleutées ? Un déplacement rapide et un bourdonnement très bruyant qui vous effraie ! C’est probablement une abeille xylocope ! Nous vous avons déjà parlé de ces abeilles solitaires qui pollinisent de nombreux végétaux délaissés par les abeilles domestiques.

Elle s’appelle aussi « abeille charpentière » ! L’abeille xylocope est protégée et ne pique pas, sauf si on l’attaque. Ne tuez pas cette abeille, elle est entrain de réapparaître doucement dans nos campagnes… Laissez la butiner tranquillement et profitez-en pour faire de jolies photos !

Le xylocope vit seul ou en petite colonie, elle ne niche pas dans une ruche. Elle creuse dans le bois de petits trous pour se protéger, elle est donc très friande des maisons à insecte dans les jardins. Si elle ne trouve pas de maison, elle creusera des trous dans du bois grâce à ses puissantes mâchoires. Si vous découvrez un petit amas de copeaux, le xylocope est sans doute à l’œuvre. Elle s’attaque de préférence aux bois tendres.

Les xylocopes se reproduisent en Mai-Juin, et les adultes émergent en fin d’été ! D’où la forte probabilité de rencontrer ces abeilles bleues dans les jours qui suivent ! Ces abeilles peuvent faire peur par leur taille (entre 3 et 5.5 cm d’envergure) mais elles ne sont pas dangereuses. Et surtout, ce ne sont pas des frelons asiatiques !

⚠️NE LA TUEZ PAS !!!⚠️✅ Il s’agit bien d’une abeille qui est présente en ce moment dans les jardins. Elle s'appelle l'… Publiée par Oise-Infos sur Jeudi 6 août 2020

Protégez-les, ne les tuez-pas ! Installez-leur plutôt de quoi nicher et de quoi butiner… Elle pollinisera vos arbres fruitiers pour que vous puissiez vous régalez… Mais surtout, elle est déjà en danger, ce serait dommage de voir cette jolie espèce disparaître non ?

Photo d’illustration De Joao Clerigo / Shutterstock