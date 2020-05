Bonne nouvelle ! Une abeille bleue que l’on croyait disparue réapparaît en Floride !

Le 20 mai dernier, c’était la journée mondiale des abeilles ! Pour l’occasion, le Florida Museum of Natural History annonçait une excellente nouvelle… Ils ont découvert en Floride, une « Blue Calamintha Bee », autrement dit, une abeille au corps bleu. La couleur de l’hyménoptère peut sembler étonnante, elle ne ressemble pas à nos abeilles jaunes et noires. Mais ce qui a le plus surpris les chercheurs, c’est qu’ils pensaient cette espèce éteinte depuis 2016. Date à laquelle la dernière abeille bleue avait été repérée. Et cette petite abeille ressuscitée a d’autres particularités étonnantes.

C’est dans la région de Placid Lakes en Floride que l’abeille bleue a été aperçue. Elle ne vit que dans cette région sur 40 km² carrés environ. Une espèce très rare, qui ne vit pas en ruche. C’est une « abeille solitaire » et elle est aussi importante que ces consœurs rayées dans la biodiversité.

Outre ses couleurs étonnantes, elle ne prend pas non plus le pollen comme les autres. En effet, alors que les abeilles classiques pompent le nectar de la fleur, celles-ci frottent leurs têtes sur la fleur pour se couvrir de pollen. Elle s’envole ensuite vers la fleur suivante ! Et cette abeille bleue est assez difficile à satisfaire… Elle n’aime que les Clinopodium Ashei, une espèce de fleurs très localisée, en Floride.

Leur territoire s’étend de plus en plus

Alors que quatre lieux avaient été identifiées, aujourd’hui ce sont sept nouveaux endroits qui hébergent cette abeille bleue. Une excellente nouvelle pour la planète et pour ces petites abeilles ! Les chercheurs aimeraient désormais en savoir plus sur cette abeille méconnue… Son habitat, sa reproduction, son mode de vie… Il reste encore de longues recherches à faire mais le plus important désormais est de protéger cette espèce rare.

Qu’est-ce qu’une abeille solitaire ?

La Nature est bien faite ! Les abeilles solitaires sont de véritables auxiliaires de jardin ! Elles pollinisent les fleurs que les abeilles domestiques n’aiment pas ! Et elles butinent dès le début du printemps contrairement aux abeilles domestiques. Elles permettent ainsi à certaines fleurs comme l’orchidée ophrys de pouvoir se reproduire. Il faut protéger les abeilles solitaires, elles sont primordiales à la biodiversité. Installez une maisonnette pour abeilles solitaires et observez les… Une leçon de nature en direct et un geste pour l’environnement…