Adieu les éponges jetables pleines de bactéries, je teste les éponges lavables !

Très récemment, j’ai regardé un reportage sur TF1 qui m’a interpellé. Il concernait des éponges lavables, en remplacement des éponges synthétiques que nous utilisons toutes et tous ou presque. Chez moi, les éponges synthétiques et jetables sont partout : une dans la cuisine, une dans la salle de bain, une dans les WC et une spéciale pour la litière du chat ! J’avoue que parfois, lorsque je vois la « tronche » de mes éponges, je me dis qu’elles doivent être des « nids à bactéries » sans nom… Alors, lorsque j’ai vu ce reportage, sur les éponges lavables, j’ai décidé de passer à l’action, et d’en acheter huit d’un coup. Mais pourquoi cette idée ? Eh bien, pour ma santé d’abord, et par ailleurs pour la planète, car je ne jetterai plus mes éponges, ou plutôt moins souvent. Découverte.

Les éponges synthétiques : fabrication et durée de vie

Commençons par les éponges synthétiques, celles que l’on trouve en abondance dans les rayons de nos supermarchés. Leur fabrication est un véritable processus chimique. Elles sont principalement composées de mousse de résine dérivée du pétrole, ce qui leur confère cette texture spongieuse si familière. Malheureusement, cette composition les rend non biodégradables et peu respectueuses de l’environnement. Selon une étude publiée en 2017 par ici.radio-canada.ca, un seul centimètre d’une éponge à vaisselle peut contenir jusqu’à 50 milliards de bactéries : flippant, non ? Certes, les éponges sont rapidement rincées après utilisation, mais les bactéries, elles, restent et se développent ! Et, côté durée de vie, ces éponges ne brillent pas par leur longévité. Utilisées quotidiennement, elles montrent des signes d’usure en une à deux semaines. Et, soyons honnêtes, qui n’a jamais repoussé le moment de les remplacer, malgré cette petite odeur désagréable qui s’installe ? Je pense que je dois les remplacer, à vue de nez, tous les mois !

Les inconvénients des éponges synthétiques

Pour être honnête, je peine à les jeter, car je me dis toujours qu’elles peuvent encore servir quelques jours, qui se transforment en semaine… Si je reprends mon utilisation, j’achète alors 48 éponges chaque année puisque j’en ai 4 « en cours d’utilisation » … C’est même souvent plus de 48 quand j’en ruine une en quelques minutes, en nettoyant ma friteuse à huile, par exemple ! Des déchets supplémentaires donc, mais également des procédés de fabrication énergivores contribuant à une empreinte écologique conséquente. De plus, à chaque utilisation, elles libèrent des microplastiques dans l’eau, participant ainsi à la pollution des océans. Un portrait peu ragoûtant, qui m’a fait me tourner, vers les éponges lavables, enfin, je tente !

Pourquoi ai-je opté pour les éponges lavables ?

Face à ce constat peu reluisant, j’ai décidé de changer mes habitudes. L’idée de jeter régulièrement des éponges synthétiques, tout en connaissant désormais leur impact environnemental et sanitaire, m’a incitée à chercher des alternatives. Les éponges lavables présentées dans le reportage, sont fabriquées à partir de matériaux naturels et durables, et promettent une utilisation prolongée et une réduction significative des déchets ménagers. J’en ai donc acheté huit pour environ 30 €, et je peux normalement les laver 52 fois, donc une fois par semaine, avec mon linge classique ! En comparaison, les éponges synthétiques me coutent un peu plus cher, 42,24 € par an exactement ! Néanmoins, mon principal critère pour opérer ce changement a été la réduction des déchets et des bactéries présentes chez moi !

Les quatre bonnes raisons de passer aux éponges lavables

En optant pour des éponges réutilisables, on diminue la quantité de déchets produits. De plus, leur fabrication à partir de matériaux naturels réduit l’empreinte carbone. De plus, même si l’investissement initial est légèrement supérieur à celui des éponges synthétiques, leur durée de vie prolongée permet des économies sur le long terme. Certaines marques garantissent une utilisation pouvant aller jusqu’à un an, avec un lavage hebdomadaire en machine. C’est le cas des éponges que j’ai choisies.

Une dernière raison ? Les éponges lavables peuvent être nettoyées régulièrement en machine, éliminant ainsi les bactéries accumulées. Et vous, avez-vous déjà franchi le pas ? Cet article vous encourage-t-il à passer aux éponges lavables ? Racontez-moi, je suis curieuse de connaître vos avis d’experts sur la question ! N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

