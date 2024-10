Lava Aqua X, l’invention d’une machine à laver qui réutilise l’eau de la douche

En moyenne, un lave-linge consomme de 40 à 80 litres d’eau par cycle en fonction de son étiquette énergétique, selon Engie.fr. Et, une douche consomme, de son côté, de 35 à 60 litres d’eau à chaque passage, selon Ekwateur.fr. La douche et le lave-linge utilisent de l’eau « propre » et potable, et une quantité quasi-similaire. Or, l’eau du lave-linge est additionnée de lessive et n’aurait pas réellement besoin d’être immaculée ! En comparant les deux quantités, on se dit que si l’eau de la douche, peu sale, pouvait filer dans l’alimentation du lave-linge, ce serait génial, non ? Eh bien, cette invention existe et nous vient d’Angleterre. Elle s’appelle Lava Aqua X mise au point par des designers de Walsall et elle pourrait être l’invention du siècle ! Présentation.

Lava Aqua X, qu’est-ce que c’est ?

Cette invention n’est pas une nouveauté puisque nous vous en parlions déjà dans cet article en novembre 2020. Quatre ans que la machine à laver avec de l’eau sale progresse et gagne du terrain. Pour vous avoir présenté des centaines d’inventions, je pense que cette machine est la première du genre ! Concrètement, il s’agit d’une machine à laver portable innovante, conçue principalement pour les étudiants et développée par des designers de Brunel University London. Au programme de cette petite machine à laver : gagner de la place, économiser de l’eau, et de l’argent. En y réfléchissant, le lave-linge ne nécessite pas d’eau propre pour fonctionner, et l’eau de la douche n’est pas très sale, alors en fusionnant ces deux points d’eau, ils sont arrivés à cette invention.

Comment fonctionne la Lava Aqua X ?

Vous l’avez sans doute déjà compris, son objectif principal est de réduire la consommation d’eau lors du lavage des vêtements, grâce à une méthode ingénieuse. Le concept consiste à recueillir l’eau dans un réservoir amovible qui se place au sol pendant la douche. Une fois la douche terminée, l’eau collectée est filtrée via des charbons actifs et réutilisée pour laver le linge. Les étudiants affirment que si tous les étudiants installés à Londres l’utilisaient, ils économiseraient, en eau, l’équivalent de 700 piscines olympiques : ah oui quand même !

L’ingénieuse idée du réservoir amovible ?

Les étudiants avancent que le réservoir amovible permet de récupérer l’eau de la douche, d’un évier ou de l’eau de pluie pour alimenter le lave-linge. Attention, j’ignore les règles concernant l’utilisation de l’eau de pluie en Angleterre. Mais, en France, si elle est utilisée pour le lave-linge ou les toilettes, elle doit faire l’objet d’une déclaration et d’une taxe d’assainissement. Le réservoir contient 8 litres d’eau, ce qui permet de laver 3 kilos de linge en moyenne. Et, c’est une petite machine qui pourrait intéresser les industriels.

Honnêtement, lorsque l’on réutilisera la plupart de nos eaux usées, nous commencerons vraiment à lutter contre le gaspillage de cette précieuse ressource ! En attendant, cette petite machine astucieuse et au look rigolo pourrait déjà ajouter une pierre à l’édifice de l’antigaspillage de l’eau, et c’est plutôt génial ! Alors, que pensez-vous de la Lava Aqua X ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .