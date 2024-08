Lave-linge : ces options largement sous-estimées pour faire plus de 60 % d’économie d’énergie

On imagine que vous réalisez 198 cycles de lavage par an, avec un lave-linge de 7 kilos, de classe énergétique A. Cela vous couterait, par conséquent, approximativement 101 kWh, soit 25,40 € par an, au tarif actuel de l’électricité, et selon l’ADEME. Ces chiffres peuvent prêter à sourire, que sont 25 € sur une facture annuelle ? Mais, ils sont ceux d’un lave-linge neuf, de haute classe énergétique, et nous ne possédons pas tous ce type d’appareil. La plupart des lave-linges sont pour 9 ou 10 kilos de linge et classés B ou C, donc plus énergivores. En revanche, ils sont, ou presque, pourvus de deux touches à connaître ! Ces dernières pourraient vous permettre de réduire le coût énergétique de votre machine à laver de plus de 60 % par an… Quelles sont ces touches ? Je vous explique tout immédiatement.

Mais, quelle est donc cette première touche secrète ?

Dans la plupart des cas, le programme choisi est à une température de 40 °C, suffisant pour laver le linge quotidien. Les lavages à 60° ou 90° étant réservés au linge très sale, en coton, aux serviettes de bain, et au linge de lit. Or, pour des vêtements, sales, mais non tâchés, le lavage à froid suffit à les laver correctement ! C’est, par conséquent, cette touche « lavage à froid », soit à 20° qu’il faudra enclencher lors de votre prochain lavage.

Le linge est-il propre à 20° ?

Oui, le linge ressort aussi propre que sur un lavage à 40°, aucun doute là-dessus, les lessives actuelles sont suffisamment puissantes pour nettoyer à basse température. Néanmoins, pour un bleu de travail débordant de cambouis, ou des taches de graisse, le lavage à 20° ne sera pas suffisant, même en utilisant un détachant avant lavage. Idem pour le linge qui a besoin d’être désinfecté, comme les draps, les housses de couettes, les serviettes ou les gants de toilette, il vaut mieux conserver de plus hautes températures pour tuer les vilains microbes !

L’autre touche de votre lave-linge à utiliser sans modération…

Je l’avoue, je fais toujours mes machines à laver, à la dernière minute, j’utilise donc la touche express pour une machine en 30 minutes. Je le sais, mon compteur électrique s’affole, et en plus, je fais râler ma mère qui me dit souvent : la touche Eco, tu crois qu’elle est là pour décorer ta machine ? Oups ! Chez elle, une machine à laver dure 2 h 54 minutes, tourne, en général pendant la nuit, pour qu’elle soit terminée quand elle se lève vers 6 h ! La touche Eco est peut-être la seule qu’elle utilise sur un programme à 40° et un essorage à 1 400 tr/min.

Je vais lui parler du lavage à froid. Toujours est-il que cette touche éco, qui existe aussi sur le lave-vaisselle, permet de chauffer l’eau plus lentement, et donc de réaliser des économies d’électricité. Lavage à froid pour les petites tâches, et à chaud, mais en Eco pour les plus grosses : le combo parfait pour des économies à moyen terme. Et, vous ? Quel est votre programme préféré sur votre lave-linge ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .