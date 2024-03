Comment utiliser de la cendre (bois, pellets) pour laver le linge en mode zéro déchet ?

Nous avons tous une fâcheuse habitude lorsque nous utilisons de la lessive ! En effet, nous pensons qu’en ajoutant plus de lessive, le linge ressortira plus propre. Une idée reçue selon l’ADEME, qui en plus, peut abîmer votre lave-linge ! La lessive, nous en utilisons tous, certains la préfèrent à la lavande, d’autres la fabriquent avec du savon de Marseille ou du lierre pour le côté plus écologique. Mais, saviez-vous que les cendres de votre poêle à bois, ou à pellets, pouvaient être réutilisées pour fabriquer votre lessive « maison » ! Avec trois fois rien, soit de la cendre et de l’eau, vous pourriez bannir la lessive de votre caddie de courses. Mais, quelle est la recette miracle ? Et, quelles sont les choses à savoir avant d’utiliser une lessive à la cendre ? On va tout vous expliquer.

Que laver avec la lessive à la cendre ?

Avant de vous donner la recette, en fin d’article, passons en revue la liste des choses à savoir sur la lessive à la cendre. Tout d’abord, elle est évidemment une lessive écologique et économique, ce ne sera pas un scoop ! Contrairement à la lessive au lierre, déconseillée pour les vêtements clairs, celle à la cendre peut être utilisée sur les vêtements de tous coloris. Elle va même raviver les couleurs ! Néanmoins, pour les lavages de linge totalement blancs, il est conseillé d’ajouter une tasse de percarbonate, pour éviter la grisaille sur le linge. La lessive à la cendre est un détachant hors pair qui va s’attaquer aux taches de graisse, comme aux taches de sang. De plus, si vous n’êtes pas raccordés au tout-à-l’égout, la cendre ne présente aucun danger pour les fosses septiques !

Quelles précautions faut-il prendre avec de la lessive à la cendre ?

Lorsque vous allez préparer votre lessive, et surtout si vous en réalisez une grande quantité, prévoyez des gants, elle est très corrosive. De plus, sachez qu’elle n’est pas recommandée, car agressive, pour les vêtements en dentelle, en cachemire, ou en laine. Néanmoins, peu de lessive sont recommandées pour ces matières fragiles. Elle ne fera pas non plus de miracles sur les taches anciennes, incrustées dans le tissu, ni sur la boue qu’elle n’apprécie guère !

La recette de la lessive à la cendre

Nous vous l’avions promise, la voici, à commencer par les ingrédients à prévoir qui ne vous feront pas dépenser un seul centime :

150 gr de cendres de bois

1 l d’eau de pluie, ou d’eau minérale ou d’eau filtrée

Du côté des ustensiles, la liste est également plus que raisonnable :

Un bidon de lessive vide, ou une bouteille en verre avec bouchon

Des gants

Une passoire type chinois

Un seau ou une bassine pour la préparation.

Et, voici comment procéder pour fabriquer votre lessive à base de cendres de bois ou de pellets. Dans un espace bien aéré de préférence, utilisez un tamis pour filtrer les cendres. Cette étape n’est pas obligatoire, si vous êtes certains que vos cendres ne contiennent pas d’objet métallique tel que des agrafes de cagettes utilisées pour le bois d’allumage. Versez l’eau dans un seau et ajoutez-y les cendres, puis mélangez bien. Laissez reposer pendant une journée en remuant la lessive à quatre reprises au moins. Utilisez ensuite un tamis pour filtrer le mélange jusqu’à ce qu’il prenne une teinte dorée ou savonneuse. Transférez le liquide dans un bidon de lessive vide ou une bouteille en verre à goulot large. Votre lessive est prête à affronter les taches ! Avez-vous déjà essayé cette recette ? Et, qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .