Une professeure d’anglais (ré)invente la lessive en dévoilant une « recette de grand-mère » à base de cendres de bois

Que faire de vos cendres de bois ? Vous pouvez les utiliser comme engrais ou pour nettoyer vos vitres, et par ailleurs en faire de la lessive naturelle zéro déchet en les ajoutant à de l’eau de pluie. À Soignolles-en-Brie, un petit village proche de Melun, Sarah Zekri a 36 ans et consacre son temps libre à Soignolaine, sa lessive 100 % naturelle, à base de cendres. Cette professeure d’anglais en collège conjugue son amour pour l’environnement avec sa passion pour la création de lessive 100 % naturelle, une activité qu’elle mène en parallèle de ses cours au collège. La lessive à base de cendres revient en force et il existe de nombreux producteurs dans toute la France. Sarah est un exemple de retour aux produits biologiques, zéro déchet et elle aimerait que Soignolaine devienne son activité principale. Présentation.

La recette lui vient de sa grand-mère !

C’était comme une évidence pour Sarah, confiante dans la simplicité d’une recette héritée de sa grand-mère. Cette recette, elle l’utilisait pour elle, mais sa voisine, Nadia Huillisen, l’a encouragée à se lancer, comme on l’apprend sur le site We Demain. Son secret réside dans une technique bien huilée : un tamisage méticuleux, l’utilisation d’eau de pluie pour la macération et un filtrage artisanal à l’aide d’un drap. Sarah partage son trésor avec la communauté. Incitant les gens à apporter leurs propres récipients, elle propose sa lessive au prix de 4 € le litre. Un choix conscient, car Soignolaine, bien que légèrement plus onéreuse que les alternatives du supermarché, incarne une goutte d’eau dans l’océan des lessives conventionnelles, principalement composées de substances non biodégradables d’origine pétrochimique.

À raison de 100 l vendus par jour sur les marchés, Sarah rêve de vivre pleinement de cette entreprise. Il faut savoir que la potasse naturellement présente dans la cendre de bois en fait un agent dégraissant ancestral, employé depuis des centaines d’années dans le processus de lavage du linge. Lorsqu’elle est combinée à de l’eau de pluie dépourvue de calcaire et agrémentée d’huiles essentielles aux vertus assainissantes et désinfectantes, la cendre se transforme en une lessive de qualité supérieure. Celle-ci est entièrement naturelle et respectueuse de l’environnement, sans aucun impact néfaste sur la planète.

Donnez vos cendres de bois

Si vous habitez la Seine-et-Marne et vous trouvez proche de la maison de l’environnement de Grand Paris Sud, située à Vert-Saint-Denis, vous pouvez aider Sarah à obtenir ses matières premières. Ils ont, en effet, installé des bornes d’apport volontaires, exclusivement destinées à la récupération de cendres de bois (bûches ou pellets) et bidons de lessive vide. Voici le message que l’on peut lire sur le site : « Apportez-nous vos cendres de bois (bûches et pellets) et vos bidons de lessive vides : ils seront récupérés régulièrement par Sarah, de l’association seine-et-marnaise Soignolaine située à Soignolles-en-brie, qui fabrique et transporte cette lessive. » Rendez-vous donc à La Futaie, Bois de Bréviande, D 346, 77 240 Vert-Saint-Denis, pour faire don de vos cendres et vos bidons et aider Sarah !

Les conseils de Sarah pour fabriquer sa lessive à base de cendres

La lessive de cendres, c’est LA recette de grand-mère par excellence. Si vous disposez de cendres, il est alors possible de la reproduire. Voici les étapes que Sarah réalise et qu’elle vous invite à suivre. Il faut d’abord rassembler les cendres provenant de bois de chauffage tels que le chêne, le frêne, le bouleau ou le hêtre. Il faut ensuite les filtrer avec un tamis pour ôter les gros morceaux et les éventuelles agrafes issues de votre bois d’allumage. Ensuite, il faut disposer d’eau de pluie pour que la potasse contenue dans les cendres se diffuse.

Puis vient une phase de macération de 6 à 8 jours, jusqu’à ce que la préparation devienne visqueuse. Une nouvelle phase de filtration vient s’ajouter, toujours manuellement, à l’aide d’une casserole et d’un drap. C’est aussi le moment où Sarah ajoute quelques gouttes d’huiles essentielles pour parfumer et désinfecter le linge. La lessive à base de cendres est prête à être utilisée. Sarah vend environ 100 l de lessive sur chaque marché et elle aimerait que cela devienne son activité principale. What Else ? Que pensez-vous de ce retour aux produits naturels ? Avez-vous déjà essayé la lessive à base de cendres ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire . Plus d’informations : soignolaine-lessive-artisanale.fr.