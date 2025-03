Comment (bien) faire du compost avec les déchets alimentaires ?

Depuis l’été dernier, ma voisine a installé un composteur dans son jardin, une bonne nouvelle en soi, puisque désormais, elle ne jette plus ses déchets alimentaires à la poubelle ! Personnellement, j’ai choisi le déshydrateur alimentaire, l’idée d’avoir un tas de fumier odorant dans mon jardin, ne m’inspire rien de sympathique ! Depuis la loi AGEC, le recyclage des déchets alimentaires est devenu un enjeu majeur : nous en produisons chaque année, 129 kg par personne en moyenne, selon le ministère de l’Écologie. Ma voisine a donc décidé d’agir pour la planète, mais apparemment son plan ne s’est pas déroulé sans accroc. Voici ce qu’elle m’a révélé : mon compost sent très mauvais – il grouille d’insectes – c’est une éponge tant il est trempé – le tas est intact, aucun terreau à l’horizon… C’est mal parti pour amender le sol apparemment ! Alors, quels sont les inconvénients du compost et comment les éviter ? Je vous raconte tout cela immédiatement.

Des odeurs pestilentielles qui donnent envie de fuir

Si votre compost dégage un parfum d’œuf pourri, n’y voyez aucun hommage à vos œufs oubliés au fond d’un panier, ou à la recette d’un œuf de cent ans ! Si votre compost fleure bon la pourriture, c’est parce qu’il est trop humide ou que vous l’avez trop chargé en déchets azotés, comme les épluchures de légumes… Eh oui, le compostage ne se résume pas uniquement à ce type de biodéchets, il doit être équilibré en matière sèche et en matière humide ! La solution ? Remuez régulièrement le tas, ajoutez des matières sèches (cartons, feuilles mortes) et si besoin, couvrez votre compost en cas de fortes pluies. Et surtout, pas d’excès de restes alimentaires d’un coup, le compost aussi a besoin de temps pour digérer !

Vos déchets restent figés dans le temps

Le compost de ma voisine prénommée Angèle a été lancé en fin d’été dernier, et franchement, en l’observant, contre toute attente, le temps s’est arrêté ! Intacte, la magie de la décomposition n’a apparemment pas opéré. S’il ne se décompose pas, c’est peut-être que vous y avez mis des déchets coriaces : os, agrumes entiers, ou pire, des restes de viande et de fromage. La solution ? Vérifiez que vous n’ajoutez que des déchets compostables et réduisez-les en petits morceaux. Pensez à bien équilibrer l’azote (déchets verts) et le carbone (matières sèches) et retournez le tout régulièrement pour activer le processus.

Un compost trop sec qui manque d’humidité

Un compost trop sec, c’est comme œuf dur sans mayonnaise : ça ne fonctionne pas. Si vous voyez qu’il s’effrite entre vos doigts, c’est qu’il manque cruellement d’humidité. Trop exposé au soleil ou mal équilibré, il peine à effectuer son travail. La solution ? Ajoutez un peu d’eau (pas trop non plus) et enrichissez avec des matières humides comme des épluchures de légumes ou du marc de café. Et pourquoi ne pas lui proposer un petit coin d’ombre, histoire de lui éviter l’insolation ?

À l’inverse, votre compost est une éponge gorgée d’eau

Si de l’eau s’écoule de votre compost comme si vous étiez aux Chutes du Niagara, ce n’est absolument pas normal non plus ! Trop d’humidité empêche la circulation de l’air et ralentit la décomposition. La solution ? Ajoutez des matières sèches comme du carton, de la sciure ou des feuilles mortes pour absorber l’excès d’eau. Remuez bien et laissez votre compost respirer, il vous en sera reconnaissant.

Des invités indésirables ont élu domicile

Dans le compost d’Angèle, on retrouve des tas de bestioles aux allures d’armées en déroute ! Vers de terre, mais ça, c’est plutôt bon signe, mouches, fourmis, limaces et là ce n’est pas une bonne nouvelle, au contraire ! Si ces bestioles prennent le contrôle de votre composteur, c’est foutu, elles vont le détruire, et pire, proliférer ! La solution ? Les fourmis adorent les environnements trop secs : humidifiez légèrement et ajoutez des coquilles d’œufs écrasées pour rétablir le pH. Pour les limaces et les escargots, la seule solution est de les retirer à la main. Pas très ragoutant, mais essentiel… Et, attention aux limaces, elles peuvent être toxiques en cas d’ingestion par votre chien ou votre chat !

Trop d’enthousiasme dans l’ajout des déchets

Oui, composter c’est génial, mais trop de déchets d’un coup, et c’est le bazar ! Un compost saturé sature aussi votre patience. La solution ? Ajoutez progressivement vos déchets, en petites quantités, pour permettre au processus de suivre son rythme naturel. Trop pressé ? Un activateur de compost peut donner un coup de pouce.

Un compost qui prend des allures de friche sauvage

La dernière fois que j’avais tenté le compostage au jardin, j’avais des pieds de tomates, des pieds de patates, quelques fleurs et des dizaines de pieds d’orties… C’était un peu l’anarchie et je pense que cela a contribué à m’avouer vaincue ! Si vous aussi cela vous arrive et que votre compost se transforme en forêt vierge, voici la solution : optez pour un bac composteur bien conçu et pensez à le diviser en plusieurs compartiments : un pour les déchets frais, un pour la maturation et un dernier pour le compost prêt à l’emploi. Votre jardin vous remerciera ! Alors, êtes-vous plutôt compost expert ou compost catastrophe ? Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions ! Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

