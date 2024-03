Améliorez la qualité de votre compost avec l’Aérocompost Naturovert de Leborgne (en promotion)

Votre commune n’est peut-être pas encore en conformité avec la loi AGEC qui demande à chaque commune de proposer une solution à ses administrés, pour trier leurs biodéchets. Pour obtenir un bon compost, il est conseillé de l’aérer afin d’accélérer la décomposition des déchets, et par ailleurs d’équilibrer les biodéchets. Pour ce faire, nous vous proposons de découvrir l’aérateur de compost Aérocompost Naturovert de Leborgne*, une solution écologique et ergonomique pour le mélange efficace du compost, l’accélération de la décomposition et la réduction des odeurs. Ce produit, disponible sur Amazon au prix de 32,90 €** au lieu de 33,94 € soit une réduction affichée de 3 %. Présentation.

L’Aérocompost Naturovert en détail

Cet aérateur de compost a été conçu et fabriqué en France. L’acier allié de haute qualité qui le conçoit lui confère une robustesse à toutes épreuves. Le côté ergonomique, et donc, facile à manipuler, lui est donné par son manche disposant de deux poignées « inversées ». En se présentant ainsi, il permet de réduire l’effort lors de son utilisation, puisqu’il s’avère ergonomique et facile à prendre en main. Au bout de ce manche, se trouvent des dents profilées spécialement pour mélanger efficacement le compost, tant à l’horizontale qu’à la verticale. Polyvalent et adapté à tous types de composts, cet aérateur contribue à améliorer la qualité du compost en favorisant une répartition uniforme des micro-organismes responsables de la décomposition. Il est idéal pour les composts domestiques ou plus volumineux.

Pourquoi aérer le compost est important ?

La principale raison du brassage d’un tas de compost réside dans le fait que les matières ont besoin « de respirer ». En manque d’air, elles sont remplacées par d’autres micro-organismes qui vont produire du méthane et des gaz malodorants. Non seulement, cela reste très désagréable pour le jardinier, mais en plus, le méthane est un gaz à effet de serre puissant, et donc une source de pollution. De plus, l’activité des micro-organismes, insectes et vers doit se dérouler dans des conditions aérobies. Cela signifie que le compost doit avoir de l’oxygène pour permettre aux bactéries et à la faune de se développer et de dégrader les matières organiques.

Et, quels sont les biodéchets à ne JAMAIS mettre au compost ?

Sur ce point, les avis divergent, et tout dépend de votre manière de composter. Si l’on composte dans la cuisine, dans un Bokashi, ou dans un déshydrateur, alors tous les biodéchets peuvent s’y retrouver. Dans le cas d’un composteur de jardin, voici les principaux biodéchets à éviter :

Les restes de viande, de poisson, ou de produits laitiers, car ils vont fermenter et dégager de mauvaises odeurs. De plus, ils peuvent attirer des animaux nuisibles. Les déchets huileux, ou gras, peuvent provoquer un déséquilibre du compost et entraîner des problèmes de pourriture des déchets. Les déchets de plantes malades comme les rosiers ou les feuilles de pomme de terre atteints de maladies. Ces maladies pourraient se propager dans le compost, puis dans votre sol. Les déchets de cendres provenant de combustibles chimiques ou ayant été allumés avec des allume-feux chimiques. Ils provoqueraient une pollution du compost et du sol.



Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Leborgne, Aérateur De Compost Aérocompost Naturovert, Écologique et Ergonomique, Vert, Dents profilées, Idéal pour mélanger le compost, accélérer le processus de décomposition et diminuer les odeurs Conception écologique et ergonomique : L'aérateur de compost Aérocompost Naturovert de Leborgne est conçu avec une approche écologique, favorisant une gestion respectueuse de l'environnement. Son... Meilleure Vente n° 1

*Cet article n’est pas sponsorisé par la marque Leborgne mais relève du libre-choix de l’auteure.

**Le prix a été relevé le 18 mars 2024, il est susceptible d’être modifié par le vendeur.