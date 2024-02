Réduisez votre empreinte écologique avec les capsules de café réutilisables CAPMESSO

Nous consommons, en moyenne, deux à trois tasses de café par jour, pour les plus raisonnables. De notre côté, nous sommes plus souvent aux alentours de dix tasses, même si nous savons pertinemment que c’est un peu plus que la consommation journalière recommandée. La moyenne est de trois tasses par jour, selon Passeport Santé. Néanmoins, pour connaître la consommation maximale en fonction de votre poids, vous pouvez utiliser ce petit outil : caffeineinformer.com. Si vous consommez votre café en capsules, avec une cafetière type Nespresso, cela peut vite être un sacré budget. Pourquoi ne pas passer aux capsules réutilisables, comme celles de la marque CAPMESSO*, vendues au prix de 26,99 €** les six ? Certes, les capsules aluminium, sont désormais recyclables, mais vous feriez de sacrées économies sur votre consommation. Présentation.

Présentation des capsules réutilisables CAPMESSO

CAPMESSO propose des capsules à espresso réutilisables en acier inoxydable, spécialement conçues pour être compatibles avec la machine à café de type Nespresso. Cependant, la marque précise ne pas être affiliée à Nespresso, mais indépendante. Le lot comprend six dosettes réutilisables, 100 couvercles en aluminium, une brosse, une pelle, et un plateau support en bois, assurant une utilisation pratique et durable. Fabriquées en acier inoxydable de qualité alimentaire, ces capsules sont lavables en lave-vaisselle, antirouilles et résistantes à l’usure, pouvant être réutilisées jusqu’à 10 000 fois chacune. De plus, elles permettent aux utilisateurs de personnaliser leur espresso en choisissant leur propre mélange de café, réduisant ainsi le coût par tasse et contribuant à la réduction de la consommation de plastique.

Comment utiliser les capsules CAPMESSO ?

L’utilisation est très simple, c’est le point qui revient le plus parmi les 853 évaluations de clients déposés. Et, avec une note de 4,1/5, elles sont parmi les mieux classées en termes de capsules réutilisables. Pour les utiliser, il suffit de remplir les capsules avec 5 à 6 g de café moulu, de tamponner légèrement, de racler le bord avec la cuillère incluse, puis de fermer et de détacher le couvercle en aluminium. Un anneau de silicone supplémentaire est inclus pour le remplacement, prolongeant ainsi la durée d’utilisation. Grâce à ces capsules, vous pourrez également changer de café à volonté, puisque la capsule réutilisable est prévue pour une tasse. Ces capsules réutilisables vous procurent la liberté de choisir le mélange préféré, associé au lait ou à la crème, pour savourer des boissons telles que le latté ou le cappuccino.

Les capsules réutilisables, écologiques et économiques

L’utilisation de capsules réutilisables présente de multiples avantages tant sur le plan environnemental que financier. En optant pour ces capsules, les consommateurs contribuent significativement à la réduction des déchets liés à l’utilisation de capsules jetables, souvent composées de matériaux difficiles à recycler.

Les capsules réutilisables, fabriquées à partir de matériaux durables tels que l’acier inoxydable ou le plastique sans BPA, proposent une alternative plus écologique. De plus, sur le long terme, elles permettent aux amateurs de café de réaliser des économies substantielles en éliminant le besoin constant d’acheter des capsules à usage unique. En favorisant l’utilisation de capsules réutilisables, les consommateurs s’engagent dans une démarche écoresponsable tout en savourant leur café préféré, conjuguant ainsi plaisir et engagement en faveur de la préservation de l’environnement.

Avez-vous déjà essayé ce type de capsules ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Capmesso Dosettes de café réutilisables pour Nespresso Originalline, 6 capsules rechargeables Nespresso en acier inoxydable compatibles avec la machine Nespresso Originaline Compatible avec Nespresso Originalline : ces dosettes réutilisables Nespresso sont précisément conçues pour les machines Nespresso Originalline, y compris Nespresso U, Pixie, Le Cube, Maestria,... Meilleure Vente n° 1

*Cet article n’est pas sponsorisé par la marque CAPMESSO, mais relève du libre choix de l’auteure.

**Le prix a été relevé le 21 février, il est susceptible d’être modifié par le vendeur.