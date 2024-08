Pourquoi la Melitta Caffeo (actuellement en promo) est le choix idéal pour les amateurs de café ?

Quelle est la meilleure sensation au réveil, pour vous ? La mienne est de sentir un café chaud, couler dans ma gorge et éveiller mes papilles. Avant mon café, interdiction de m’adresser la parole, après, je peux tout entendre ! Je remercie tous les jours, les chèvres de ce berger éthiopien, Khaldi, qui, un jour, ont consommé des graines de caféier alors inconnues. Et, devant leur étrange attitude, le berger s’est intéressé à ces graines, en le mélangeant avec de l’eau. Mon café, je le préfère en grain, qu’en dosettes, pour une question de goût, mais également de coût. Si, comme moi, vous envisagez de passer au broyeur à grain, je vous propose de découvrir une machine efficace, sans fioritures, qui vous réalisera un café parfait. Elle, c’est la Melitta Caffeo Solo, actuellement en promotion sur Amazon au prix de 312,38 €* au lieu 361,99 € (-14 %). Ne tardez pas, les promotions ne sont jamais éternelles. Présentation.

Présentation de la Caffeo Solo de Melitta

Est-il encore nécessaire de vous présenter la marque Melitta, fondée en 1908, en Allemagne, par Melitta Bentz, inventrice du filtre à café ! Cette cafetière, gris argent et compacte, s’intègrera facilement dans votre cuisine, ce qui n’est pas toujours le cas pour certaines qui sont de véritables mastodontes. C’est aussi et surtout la cafetière simple par excellence ! Préparez votre café en un seul geste grâce à une touche unique. Choisissez parmi trois intensités de café et trois niveaux de température, avec un affichage LED clair et un mode deux tasses disponibles pour partager un café avec votre moitié. De plus, chaque café fraîchement moulu est pré-humidifié grâce au système d’extraction des arômes, développé par la marque. Simplissime, elle dispose néanmoins d’une fonction détartrage automatique, et est compatible avec les cartouches filtrantes Melitta, si vous souhaitez un café dénué de goût parasite.

Pourquoi choisir cette cafetière Melitta ?

Si j’ai choisi de vous présenter ce modèle, c’est peut-être parce qu’il fait du café, et rien d’autre ! Je m’explique. Aujourd’hui, la plupart des machines à café à grains, disposent de mousseurs à lait, de fonction cappuccino, ou autres. Mais, qui s’en sert vraiment parmi ceux qui en disposent ? Et, bien entendu, les prix grimpent puisque la machine propose plus de fonctions qui, se révèlent inutiles. J’en parle en connaissance de cause, puisque j’ai dû réaliser deux cappuccinos en un an, et encore, pour essayer ! Trop de fonctionnalités ne servent à rien, lorsque l’on recherche une cafetière…

Une machine économique …

La Caffeo Solo de Melitta reste une très bonne alternative, même si son prix peut sembler élevé, reste raisonnable. De plus, comme je vous l’avais expliqué dans cet article, au regard du coût des dosettes, comparé à celui du kilo en grain, elle sera très vite rentabilisée. Bref, comme souvent, allons à l’essentiel et évitons le superficiel. Je vous rappelle son prix sur Amazon actuellement : au prix de 312,38 €* au lieu 361,99 € (-14 %). Un prix raisonnable avec une marque réputée, c’est le moment d’en profiter. Et, vous ? Quel est votre café préféré ? Plutôt en grain, filtre ou dosettes ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Melitta Solo Argent, Machine à Café à Grains avec Broyeur et Système d'Extraction des Arômes, Affichage LED, Mode 1 à 2 Tasses, Expresso, Automatique, E950-203, 1400W Compacte (20 cm de largeur), elle permet de préparer jusqu'à 2 tasses simultanément grâce à son bec verseur réglable en hauteur PromoMeilleure Vente n° 1

*Le prix a été relevé le 14 août 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez