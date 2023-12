Vous êtes amateur de café et vous en consommez beaucoup chaque jour. Le café est la troisième boisson la plus bue au monde après l’eau et le thé, et les fabricants de cafetières sont sur le pied de guerre pour nous vendre leurs dernières innovations. On ne peut pas leur en vouloir, c’est un tel marché qu’ils auraient tort de s’en priver. Vous avez peut-être envie de changer de cafetière et de passer sur une machine à dosettes ou sur une machine à café à grains ? Pour vous aider à choisir entre les modèles à grains et ceux à dosettes, et estimer la rentabilité de l’une ou de l’autre machine, voici quelques chiffres à connaître. En fin d’article, nous vous raconterons notre propre expérience et notre passage des dosettes au café en grains, ainsi que les bénéfices que nous en avons tirés. Découverte.

Focus sur les machines à dosettes

Le secteur du café connaît une croissance exponentielle, avec un chiffre d’affaires de 247 millions d’euros en 2021, soit 5 fois plus qu’en 2017, selon une étude GIFAM. Les plus grosses ventes concernent les machines à dosettes et c’est assez logique, car la plupart sont vendues à des prix très accessibles. On peut, par exemple, acheter une machine Nespresso pour 69 €, un prix qui convainc les amateurs de café en quelques minutes. Le problème est que le prix d’un kilo de café en dosettes, quant à lui, est vendu à prix d’or. Si l’on calcule le prix du kilo sur des dosettes vendues à 0,30 centime l’unité de 5 g, il revient à 60 € le kilo, en sachant que c’est un prix moyen. Certaines dosettes peuvent être vendues à 0,10 centime l’unité, comme à 0,50 centime. Pour la machine à dosettes, c’est donc une machine abordable, mais avec un prix au kilo de café assez hallucinant.

Focus sur les machines à café en grains

Pour ce type de machine, l’investissement de départ peut en rebuter certains, car les moins chères d’entre elles coûtent environ 300 €. Un investissement qui peut sembler important, mais qui ne l’est finalement pas tant que cela, et vous comprendrez pourquoi en lisant la fin de notre article. Pour acheter une machine à café en grains, il faut tout de même être un consommateur « avéré » et ne pas consommer une tasse de café tous les six mois, sinon, évidemment, elle vous reviendra bien plus cher que la machine à dosettes. En revanche, le prix du kilo de café en grains, lui, est beaucoup plus abordable : de 7 € à 15 € le kilo pour les plus savoureux. Si l’on tient compte de ce critère, une tasse de café vous revient donc bien moins cher qu’une dosette, pour la même quantité de café.

Alors comment choisir en fonction de la rentabilité ?

Pour vous aiguiller dans votre choix, nous avons effectué un petit calcul savant avec deux machines, l’une à dosette, l’autre avec du café en grains.

Coût d’une machine à dosettes sur un an :

Prix d’achat de la machine : 69 €

Coût d’une dosette / tasse : 0,30 centime

Consommation journalière : 6 tasses

Prix à la journée : 1,80 €

Prix au mois (30 jours) : 54 €

Prix à l’année : 648 € soit 3 240 € sur 5 ans.

Coût Total la première année (café + machine) : 717 €

Coût d’une machine broyeur à grains sur un an :

Prix d’achat de la machine : 300 €

Coût d’une dose pour une tasse (5 g) pour un kilo à 10 € : 0,05 centime.

Consommation journalière : 6 tasses

Prix à la journée : 0,30 centime

Prix au mois (30 jours) : 9 €

Prix à l’année : 108 € soit 540 € sur 5 ans.

Coût total la première année (café + machine) : 408 €

Votre machine à café en grains est donc largement rentabilisée dès la première année après l’achat, pour cet exemple.

Notre expérience personnelle

Il y a quelques mois encore, nous jurions uniquement par le café en dosettes sur une machine L’Or Expresso basique. Pour le côté non écologique des dosettes, il ne se posait pas pour nous. En effet, nous prenions soin de vider chaque dosette et de déposer le plastique ou l’aluminium dans notre bac à emballages. En revanche, côté budget, consommant une dizaine de tasses par jour, à trois personnes, cela commençait à représenter une certaine somme. Nos dosettes étaient les Lungo Amazon Basics, vendues à 5,99 € les 50 dosettes, soit 0,12 centime la dosette, et donc 5 jours si vous reprenez notre consommation familiale. Sur un mois, cela nous revenait en conséquence, au minimum, à 30 € et souvent plus.

Il y a quelques mois, convaincus par certains arguments écologiques, nous avons décidé d’investir dans une machine-broyeur Magnifica de De’Longhi en achetant du café en grains Note d’Espresso vendu à 12,90 € le kilo. Si l’on se rapporte au prix des dosettes, le kilo de café revient à 23,96 € soit deux fois plus cher que le café en grains. Dans un kilo de café en grains, nous pouvons réaliser 200 tasses de 5 g de café. Dernier calcul : pour 200 tasses en dosettes à 0,06 € la dosette, le coût est donc de 120 € et de 12,90 € pour 200 tasses de café en grains. Cela devrait vous convaincre du fait que le café en grains revient bien moins cher que les dosettes, nous en sommes désormais certains, puisque nous l’avons vérifié !

Et du côté des déchets, cela donne quoi ?

Comme nous vous l’avons dit, nous avions opté pour le recyclage de nos dosettes, mais cela demande du temps et remplit tout de même le conteneur des emballages. Avec le café en grains, le seul emballage que nous jetons dorénavant est le sachet d’un kilo de café, qui va dans le bac jaune. Quant aux palets de marc de café, nous les écrasons puis les jetons dans les toilettes ou dans l’évier. Un rinçage et tout disparaît en nettoyant, par la même occasion, nos canalisations. Le paquet vide d’un kilo de café est donc le seul déchet qui part aux ordures, et encore, il est recyclé puisque trié.

Le bilan carbone de notre consommation de café a, en conséquence, largement diminué aussi. Notre seule interrogation concernerait la consommation d’eau et d’électricité de l’une par rapport à l’autre cafetière, mais nous n’avons vu aucune de nos consommations grimper en flèche depuis le changement. C’est probablement parce que les consommations sont à peu près similaires. Et vous ? Quel type de machine à café utilisez-vous ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .