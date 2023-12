Dolce Gusto NEO, une cafetière innovante aux dosettes compostables à moins de 200 €

Vous ne jurez que par les dosettes de café, mais votre conscience écologique s’en trouve quelque peu entachée ? En effet, vous savez que vos dosettes en aluminium ou plastique peuvent être recyclables. Cependant, pour cela, vous devez les trier, puis les déposer en point d’apport volontaire. Un processus de tri compliqué qui fait que la plupart des utilisateurs de dosettes se tournent vers des machines à café en grains ou jettent leurs dosettes dans les ordures ménagères. Vous allez probablement pouvoir continuer d’utiliser des dosettes en vous offrant la cafetière KRUPS NEO NESCAFÉ Dolce Gusto vendue au prix de 179,96 €. Moins chère qu’une machine à broyer le café en grains, elle propose désormais des dosettes spéciales compostables ! Une petite révolution pour les amateurs de cafés en dosettes, qui veulent aussi faire un geste pour la planète. Découverte.

Présentation de la cafetière KRUPS NEO NESCAFÉ Dolce Gusto

La nouvelle machine à espresso KRUPS, baptisée NEO, est un concentré de technologie et d’innovation pour une expérience café incomparable à domicile. Pour ce faire, elle se dote de la technologie brevetée SmartBrew exclusive, qui vous permet de recréer les techniques de barista en toute simplicité, d’un simple appui sur un bouton. Pour la mousse de lait onctueuse, elle adopte la technologie, brevetée AirFoam elle aussi, et développée pour cet usage particulier. Des cappuccinos onctueux seront donc à votre disposition en choisissant, évidemment, les dosettes adaptées. Du côté de sa capacité, elle se dote d’un réservoir de 175 ml et d’un bac de récupération des dosettes pour vous faciliter l’utilisation.

Conçue en plastique brillant, elle ajoutera une touche moderne à votre intérieur et s’intégrera dans tous les styles de cuisine. Engagée pour l’environnement, la machine à espresso KRUPS utilise des dosettes NEO certifiées compostables, approuvées par l’organisme TÜV Austria, un organisme de certification agréé par European Bioplastics pour le compostage domestique et industriel. Les sachets en papier, dans lesquels sont vendues les dosettes NEO sont, quant à eux, recyclables. Ce sont donc des dosettes Dolce Gusto « zéro déchet » qui vous sont proposées avec cette machine.

Des dosettes Dolce Gusto enfin compostables !

La machine NEO NESCAFÉ Dolce Gusto garantit une extraction haute pression pour des cafés riches en saveur, rehaussés d’une mousse de café dense et onctueuse. La machine peut être connectée en Bluetooth, une option qui vous permet de gagner des points fidélité PREMIO et de bénéficier de réduction sur vos prochains achats de dosettes compostables. Si les dosettes sont compostables, c’est parce qu’elles sont tout simplement fabriquées en papier et moulées à la forme de la machine. Que vous les jetiez dans votre compost de jardin, de cuisine ou les apportiez en points d’apports volontaires, elles se dégraderont en six mois approximativement dans des conditions de températures normales ! Qui plus est, le marc de café et le papier seront des atouts pour votre compost qu’ils enrichiront.

Toutes les caractéristiques techniques de la machine NEO Dolce Gusto

Marque : KRUPS

Numéro de modèle : ‎YY5242FD

Couleur : Noir

Dimensions du produit (L × l × h) : 53 × 21 × 40 cm

Poids : 4,47 kg

Fonction arrêt automatique : oui

Réservoir amovible

Bac de récupération réglable

Disponibilité des pièces détachées : ‎15 ans

Il nous semble important de préciser que les anciennes dosettes Dolce Gusto (en plastique) ne sont pas compatibles avec cette machine. Et à l’inverse, les dosettes NEO ne sont pas compatibles avec les machines Dolce Gusto autres que celle présentée dans cet article. Que pensez-vous de cette innovation ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

