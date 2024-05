Les inconvénients des machines à café en grains que les vendeurs oublient souvent de mentionner

Depuis quelques années, les amateurs de café qui avaient découvert les machines à dosettes, se tournent vers les cafetières broyeuses de grain. Le café est la troisième boisson la plus consommée au monde, et l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) recommande de ne pas dépasser les 300 mg de caféine par jour pour un adulte de 18 à 65 ans, soit l’équivalent de trois tasses de café. Personnellement, je suis bien loin des trois tasses, mais c’est un autre débat. Vantées pour les qualités du café qu’elles proposent, ces machines à café broyeuses de grains ont aussi quelques inconvénients. Ces derniers ne sont jamais mentionnés par les vendeurs de ce type de machine, et pourtant ils existent, et pour certains, je le vérifie à chaque utilisation. Petit décryptage des inconvénients que vous devez connaître avant de céder à la tentation. C’est parti.

Inconvénient n° 1 : le prix initial

Le premier inconvénient est peut-être l’investissement de départ. En effet, même si la saveur et le goût du café sont incomparables, le coût de la machine peut être rédhibitoire. Effectivement, pour disposer d’une machine broyeuse digne de ce nom, il faut investir, au bas mot, approximativement 300 €. Le coût est cependant assez vite amorti, notamment si vous consommiez, comme moi, des dosettes à foison. Le prix d’un kilo de café en grain est beaucoup moins élevé que celui d’un kilo de café en dosette. De plus, ces machines intègrent souvent une fonction cappuccino avec buse pour le lait, mais honnêtement, à moins d’être adepte de ces boissons. C’est un peu fastidieux à utiliser, et ce n’est finalement pas très utile.

Inconvénient n° 2 : le bruit

Si vous lisez mon article jusqu’à la dernière ligne, je vous reparle du bruit de ma machine, car c’est pour moi, l’un des pires inconvénients. Aucune de ces machines ne peut être silencieuse et c’est logique puisqu’à chaque tasse, le café en grain, est broyé dans un système de moulin mécanique. Le problème étant que pour l’utiliser quand une personne dort, cela peut être sujet à embrouilles. Pour ma part, c’est un vrai regret que ces machines soient si bruyantes !

Inconvénient n° 3 : nettoyage et détartrage

Le nettoyage de la machine doit se faire très fréquemment, environ une fois par semaine, pour éviter les pannes. Par exemple, lorsque le bac de marc de café est presque plein, il arrive qu’il se répande dans la machine. Celle-ci détecte alors le bac plein, refuse de préparer un nouveau café à moins de nettoyer tout autour du bac, et ce n’est pas forcément très accessible. Quant au détartrage, il est à effectuer lorsque la machine vous le demande, et c’est pour ma part, plus d’une fois par mois. La machine doit être configurée pour le déclencher après une quantité définie de tasses. Il est plutôt judicieux d’avoir toujours une petite réserve de détartrant ou de vinaigre blanc, à portée de main !

Mon avis personnel sur les inconvénients que l’on ne vous mentionne jamais !

Dans la mesure où je suis une accro au café et que ma dose quotidienne dépasse peut-être l’entendement, je me permettrai de donner mon avis sur la machine broyeur à grain que je possède depuis quelques mois. Je ne reviendrai pas sur les avantages, nous les connaissons tous : du café fraîchement moulu, à l’intensité et au volume d’eau réglable. Et, des économies par rapport aux dosettes que j’utilisais précédemment avec une dizaine de tasses avalées quotidiennement ! Je possède donc la machine De’Longhi Magnifica et j’ai quelques reproches à lui faire. Tout d’abord, je trouve cette machine extrêmement bruyante, il m’est difficile de me faire un café à l’aube quand toute la maisonnée est profondément endormie.

Mon autre reproche concerne le bac de récupération du marc de café qui n'est pas adéquat. Il arrive fréquemment que le marc se répande à l'intérieur de la machine, m'obligeant à un nettoyage très fréquent. Enfin, et ce sera le dernier inconvénient que je citerai : la consommation d'eau ! En effet, à chaque allumage, la machine remplit l'équivalent d'une tasse pour un rinçage des buses, et lorsqu'on l'éteint, un second rinçage s'opère. Il est impossible de désactiver cette fonction, et effectivement, je la trouve, un peu pénible, à la longue ! Mis à part cela, je ne reviendrai, pour rien au monde, aux dosettes, ou à la cafetière filtre, car le café est vraiment délicieux !