Je suis passé à une machine à café à grain, et je ne reviendrais jamais en arrière

Dans mon quotidien, j’ai le privilège de travailler chez moi toute l’année. Un choix que je ne regrette pas, mais qui entraîne néanmoins quelques conséquences sur mon quotidien. Par exemple, il m’est impossible de chauffer à 19 °C comme préconisé par le Service Public. Ils ont mignons, à cette température, je me caille toute la journée ! Et, une autre conséquence inattendue : ma consommation excessive de café, que j’assume, même si j’essaie de me désintoxiquer. Comme tout le monde, j’ai d’abord opté pour une machine à dosette. Soyons honnêtes : avant, mon café, c’était une histoire de flemme. Une capsule, un bouton, une tasse fumante en 30 secondes chrono. Pratique, rapide, efficace. Mais, aussi… fade, monotone et horriblement cher (sérieusement, ces petites capsules coûtent un bras !). Alors un jour, dans un élan de curiosité et un soupçon de culpabilité écologique, j’ai décidé de franchir le cap et d’acheter une machine à café avec broyeur intégré. Un choix que je ne regrette pas, même si je dois vivre avec les inconvénients de cette dernière. Voici mon petit retour d’expérience !

Adieu la monotonie, bonjour les arômes !

Avant, c’était toujours la même rengaine : café corsé, café corsé, café corsé (et parfois un décaféiné pour les jours de faiblesse). Avec mon broyeur, j’ai découvert l’univers fascinant du café en grains. Arabica ou robusta ? Torréfaction claire, medium ou foncée ? Notes fruitées, chocolatées ou épicées ? C’est un monde infini de saveurs qui s’est ouvert à moi. Je suis devenu celle qui sent les grains avant d’acheter, qui compare les origines et qui scrute les paquets de café dans les rayons comme ma vie en dépendait. Certes, il en est terminé des changements de café en cours de réservoir, et ce peut être un inconvénient. Cependant, au moins, je bois du « bon café », moulu par ma machine, en direct, libérant des arômes que je n’avais encore jamais découverts.

Le café des aurores, une tâche un peu compliquée !

Avec les capsules, c’était simple : j’appuyais sur un bouton en croisant les doigts pour ne pas avoir oublié de remplir le réservoir d’eau et mon café coulait tranquillement sans bruit. Désormais, lorsque je me lève, souvent bien plus tôt que mon mari, je dois fermer les portes pour que la machine prépare le café. Ce n’est pas un doux ronronnement qui s’échappe de la machine, mais plutôt le rugissement d’un tigre qui s’apprête à bondir ! Honnêtement, si le café est bien meilleur, le bruit est son principal défaut, et mon mari sait d’ailleurs me le rappeler !

Une grosse économie financière en quelques mois à peine !

Mon mari est prêt à accepter le bruit de la machine lorsque je lui annonce les économies réalisées ! Oui, soyons clairs : l’achat d’une machine à café broyeur fait un petit trou dans le budget au début. Mais, très vite, j’ai fait mes calculs :

Un kilo de café en grain coûte de 10 à 30 € et permet de faire 100 à 140 tasses.

Une capsule coûte en moyenne 0,40 à 0,50 € l’unité, soit de 56 € à 70 €.

En sachant que je consomme de 5 à 10 tasses par jour (oui, je sais, c’est trop) faites le calcul… au bout de quelques mois, la machine commence à s’amortir toute seule. Et, si comme moi, vous êtes du genre à enchaîner les expressos, c’est un investissement rapidement rentable.

Moins de déchets, plus de satisfaction

Mais, ce qui a fini de me convaincre de mon idée d’investir près de 300 € dans ma machine, c’est son impact écologique ! Je ne produis plus aucun déchet à partir de mes tasses de café. Plus de capsules à la poubelle, plus d’emballages desdites capsules, etc. Le marc de café brut finit dans mes canalisations une fois par semaine, et au pied de mes plantes le reste du temps ! Lorsque mon emploi du temps me le permet, j’en fais même des allume-feux ! Je vous l’accorde, ma machine demande un peu d’entretien, du moins plus que celle à dosette, mais franchement, ces petites tâches sont vite compensées par la qualité du café.

Et vous ? Avez-vous déjà franchi le cap ou hésitez-vous encore à passer à la machine broyeur à grain ? Personnellement, il n’y aura plus jamais de retour en arrière, je bois du bon café sans pourrir la planète, alors que demander de plus ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Philips Série 2200 Machine Expresso Automatique - 2 Boissons, Mousseur à Lait Classique, Écran Tactile, Broyeur Céramique, Aroma Seal, Noir Mat (EP2220/10) Mousse onctueuse : Mousseur à lait Panarello pour une mousse parfaite - Composé de deux parties pour un nettoyage facile PromoMeilleure Vente n° 1