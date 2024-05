Quels sont les 4 avantages insoupçonnés des machines à café en grains ?

Depuis quelques années, les machines à cafés à dosettes sont moins populaires qu’elles ne l’étaient lors de leurs sorties. Certes, elles sont très pratiques et financièrement très accessibles, mais les dosettes coûtent cher et sont réputées pour être peu écologiques. Les machines à café en grain connaissent, elles, un grand engouement, et équipent désormais de nombreux foyers. Dans cet article sur les inconvénients des machines à café en grain, vous avez été très nombreux à nous faire part de vos expériences. Vous nous avez aussi expliqué que les inconvénients n’étaient pas si importants au regard des avantages qu’elles vous apportaient. La France serait le 7ᵉ consommateur de café en Europe, selon l’INSEE, en 2019, les amateurs sont donc nombreux. Elles ont en conséquence des inconvénients, mais également des avantages que je vous énumère immédiatement. C’est parti.

Avantage n° 1 : le choix du café

Les cafés en grains sont très nombreux sur le marché, comme les cafés moulus d’ailleurs. Choisir du café en grain vous procure la possibilité de choisir parmi les meilleurs torréfacteurs du monde. Les grands amateurs de café ne jurent que par le grain de qualité. Avec les machines à grain, vous pouvez vous garantir le luxe d’un café « grand cru » sur des sites spécialisés, ou boire du café traditionnel. La plupart des grandes marques proposent leurs cafés en grain.

Avantage n° 2 : le goût du café

Sur une machine broyeuse à grain, chaque membre du foyer peut choisir son « café unique ». En réglant, l’épaisseur de la mouture, la quantité d’eau, et la quantité de café, chacun peut réaliser son café. Ce qui n’est jamais le cas avec une cafetière à dosettes ou une cafetière filtre évidemment. La « personnalisation » de chaque tasse est un avantage incontestable.

Avantage n° 3 : un geste pour la planète

La plupart des dosettes de café sont désormais recyclables et polluent moins que lors de leur arrivée sur le marché. Cependant, les dosettes sont des « déchets » qu’il faut recycler ou jeter. Elles sont donc, évidemment, moins écologiques que le marc de café, seul déchet provenant d’une machine à broyeur en grain… Et, encore, le marc de café est un déchet réutilisable comme engrais, allume-feux ou nettoyeur de canalisation !

Avantage n° 4 : plus économique

Pour les détails de cet avantage, je vous invite à lire cet article jusqu’à la dernière ligne ! Vous constaterez avec mon expérience que je bois du « meilleur café » que lorsque j’utilisais des dosettes, et que cela me coûte, malgré tout, bien moins cher. En moyenne, une tasse de café en grains coûte de 10 à 20 centimes contre de 20 à 30 centimes pour une dosette. Le coût d’investissement est plus élevé au départ, mais sur le long terme, vous réaliserez de belles économies.

Mon avis sur la question

Je vous ai déjà parlé des reproches que j’avais à faire sur ma machine DeLonghi, mais je ne vous ai pas encore parlé de ses multiples avantages. Disons, que les inconvénients existent, mais qu’ils ne sont « rien » par rapport aux avantages qu’elle m’apporte. Le premier étant, évidemment, de me « servir » chaque jour, une dizaine de tasses de « bon café ». Le grain est moulu instantanément, le café est donc bien meilleur, selon moi, que lorsque j’utilisais des dosettes. En effet, le goût du café est absolument incomparable, je peux d’ailleurs choisir un espresso, un court ou un allongé le soir si cela me chante. En fonction des goûts de chacun, je peux aussi doser l’intensité du café, ainsi que la température de l’eau. Pour illustrer, je vais prendre un exemple simple. Mon mari aime le café court et très fort, je préfère un long et d’intensité moyenne.

Avec une machine à dosette, impossible de choisir, alors qu’avec ma machine à broyer le grain : chacun son café ! Le second inconvénient est vraiment financier, malgré le coût initial de près de 300 € investi dans ma machine. Ma consommation est d’un peu moins de deux kilos de café en grains par mois approximativement. J’ai opté pour le Carte Noire Secrets de Nature – Catuai Romex à 17,60 € le kilo sur Amazon, c’est un café relativement cher, puisqu’il est possible de trouver du café en grains à 9 € le kilo. Néanmoins, c’est mon choix. Lorsque j’utilisais des dosettes, il me fallait donc 300 dosettes par mois, et je commandais la marque basique sur Amazon, vendues en moyenne 17 € les 100 dosettes. Un petit calcul s’impose :

Machine à dosettes : 17 € x 3 = 51 € par mois pour 300 dosettes

Machine à grains : 17,60 € x 2 = 35,20 € par mois

Ma conclusion étant que j’économise approximativement 16 € par mois, soit 192 € par an… Mais, surtout, j’ai toujours du café frais, onctueux, crémeux, à la bonne température. Je ne reviendrai jamais à un autre type de cafetière, c’est une certitude. Alors, oui, elle est bruyante, et son nettoyage, bien plus fastidieux et fréquent que sur une cafetière à dosettes, me gêne quelque peu. Mais, ses avantages effacent assez largement ses quelques inconvénients auxquels je finis par m’habituer. Et, vous ? Pourquoi recommanderiez-vous le café en grains ? Quels autres avantages en tirez-vous ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

Philips Série 2200 Machine Expresso - Café à Grain - Mousseur à Lait Classique, Écran Tactile Intuitif, Noir Mat (EP2220/10) Mousse onctueuse : Mousseur à lait Panarello pour une mousse parfaite - Composé de deux parties pour un nettoyage facile PromoMeilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez