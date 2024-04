Les capsules de café en aluminium sont polluantes, pourtant il existe des moyens de les recycler

Les machines à café à dosettes ont connu un large succès depuis leur invention d’Éric Favre, ingénieur chez Nestlé, inspiré par son épouse d’origine italienne. Dans les années 90, nous n’avions probablement pas conscience que les dosettes de café en aluminium deviendraient un déchet polluant, car non recyclé, et pourtant recyclable. Aujourd’hui, et alors que le compostage des biodéchets est obligatoire depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, la question du recyclage des capsules en aluminium se pose. L’aluminium est une matière recyclable, et le marc de café, une matière naturelle et biodégradable, le problème étant que les deux matières ensemble sont plus difficiles à traiter. En 2019, Nespresso France, Nestlé France et JDE France (L’OR Espresso) se sont unis au sein de l’Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium, dans le but ambitieux de parvenir au recyclage intégral des capsules en aluminium. On vous explique donc, comment recycler vos capsules en aluminium, et continuer à savourer vos cafés préférés.

Pourquoi de l’aluminium pour les capsules de café ?

À l’origine conçues par Nespresso et ensuite adoptées par d’autres marques telles que L’Or Espresso, les capsules de café en aluminium présentent l’avantage indéniable d’une étanchéité parfaite. Cette technologie est actuellement l’une des plus efficaces pour préserver la fraîcheur de votre café en le protégeant de l’air, de la lumière et de l’humidité. Grâce à l’utilisation de l’aluminium, vous êtes assuré de savourer un café d’une fraîcheur inégalée tout en profitant d’une vaste gamme d’arôme. Un autre avantage majeur de l’aluminium est qu’il peut être recyclé de manière illimitée. Une fois fondu, il peut être réutilisé pour fabriquer divers objets.

Peut-on jeter les capsules en aluminium dans la poubelle jaune ?

La réponse à cette question n’est cependant pas universelle et pourtant, ce serait la plus simple pour les consommateurs. Le tri et le recyclage des déchets sont gérés, en fonction de votre commune, par différents centres de tri et tous ne recyclent pas les mêmes déchets. Ainsi, certains bacs jaunes accueilleront vos capsules entières, encore pleines de marc, quand d’autres les accepteront à condition qu’elles soient vides. En revanche, dans chaque déchetterie qui n’accepte pas les dosettes entières, existe un point d’apport en déchetterie de secteur, pour les capsules aluminium. La création de l’Alliance pour le recyclage des capsules en aluminium souhaite, à ce sujet, que la collecte publique soit étendue, et qu’à termes, toutes les collectivités acceptent les capsules en aluminium dans les bacs jaunes.

En attendant, comment recycler vos capsules en aluminium ?

La filière tri des capsules évolue, forcée par une grande consommation de capsules en aluminium ou en plastique. Pour le moment, quatre possibilités s’offrent à vous :

Jeter vos capsules dans la poubelle de tri (jaune) entière, si votre centre de tri les accepte.

Jeter vos capsules dans la poubelle de tri, vides, en conservant le marc de café pour vos plantes, ou pour assainir vos canalisations, par exemple.

Les déposer dans un point de collecte Mondial Relay, partenaire de l’Alliance pour le recyclage des capsules en aluminium.

Les déposer dans une déchetterie, ou dans une boutique Nespresso qui reprendra vos capsules.

Pour savoir où recycler vos capsules, rendez-vous sur le site de l’Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium. Nous utilisons la méthode du vidage des capsules, c’est long et fastidieux, mais, au moins, nous ne contribuons pas à augmenter les déchets incinérables dans notre ville ! Que pensez-vous de cet article ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .