Bon plan rentrée : la machine à café Philips L’OR Barista bénéficie d’une réduction de plus de 40 %

Le café est la troisième boisson la plus bue au monde après l’eau et le thé. Certains le préfèrent serré, d’autres, allongé ou avec un nuage de lait. Quant à la mouture, certains ne jurent que par le café en grains, tanfis que d’autres par les dosettes. Certes le prix au kilo du café en dosette est beaucoup plus cher que le café en grain ou moulu, mais il faut reconnaître que les dosettes sont très pratiques. Vous disposez à toute heure d’un café fraîchement coulé et vous pouvez aussi varier les plaisirs, grâce à la multitude de saveurs disponibles. En cette rentrée 2023, Amazon casse le prix de la Philips L’OR Barista LM8012/60 à capsules Piano Noir avec une réduction de 40 %, vendue au prix de 49,99 €* au lieu de 99,99 €. C’est le moment ou jamais de vous faire plaisir. Découverte.

Présentation de la machine à dosette Philips l’OR Barista LM8010/60

Cette création de Philips Domestic Appliances associe le plaisir du café à une expérience haut de gamme. Ses dimensions de 46,8 cm en longueur, de 22,4 cm en largeur et de 34,6 cm en hauteur en font un ajout compact à votre espace. Avec une capacité de 1 l, cette machine est conçue en plastique, pesant 3,61 kg et fonctionnant à une puissance de 1,45 W. Équipée d’un filtre à eau et fonctionnant en mode automatique, cette machine à expresso offre une pression de 19 bars pour une dégustation authentique de ristretto, expresso, lungo simple ou double, ainsi que de grand café filtre. Son système exclusif L’OR Barista permet la préparation de deux tasses de café simultanément ou d’un café double dans une seule tasse. Grâce à la reconnaissance automatique de la capsule, la compatibilité avec toutes les capsules classiques et les capsules doubles XXL exclusives à L’OR Barista est assurée. Une option idéale pour savourer vos cafés préférés avec facilité et élégance.

Notre avis sur la question

Chez nous, c’est le modèle une tasse de L’OR Barista qui fonctionne chaque jour de l’année. À raison d’une dizaine de tasses par jour, cette machine à café nous donne entière satisfaction depuis plus d’un an. Contrairement à ce qui est indiqué, cette machine à dosettes ne fonctionne pas uniquement avec les capsules l’OR Barista, mais avec toutes les dosettes aluminium ou plastique de type Nespresso. Comme indiqué précédemment, cela nous permet de changer de saveur en fonction du moment de la journée, plutôt serré au petit matin et décaféiné l’après-midi. Quant au prix des dosettes, en choisissant les marques distributeurs, nous évitons les grandes marques, parfois hors de prix, et avons un petit faible pour les dosettes Lungo vendues par Amazon, sous la marque du site. Pour le recyclage, nous les vidons de leur marc, que nous utilisons d’ailleurs pour notre potager et nos massifs fleuris, puis jetons la capsule plastique dans notre bac jaune. Nous sommes très satisfaits de cette machine à dosette, qui ne demande qu’un détartrage de temps en temps, mais elle nous l’indique évidemment !

Recycler vos capsules, c’est primordial !

Les capsules de café sont souvent accusées d’être des déchets supplémentaires ! Certes, ce sont de petits objets en plastique ou en aluminium, remplis de marc de café, et les deux ne sont pas compatibles en matière de recyclage. Cependant, il existe désormais des points de collecte pour les capsules de types Nespresso et dans certains centres de tri, elles doivent rejoindre le bac jaune des emballages pour être triées et recyclées. Pour information, la Philips L’OR Barista LM8012/60 à capsules Piano Noir est également disponible chez Boulanger (49,99 €), Amazon (59,99 €) et Darty (63,39 €).

*Les prix ont été relevés le 28 août 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

