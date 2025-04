Pourquoi je ne recommande pas (plus) les machines à café équipées de broyeurs à grain ?

Je l’ai dit, je l’ai répété, je l’ai même juré : plus jamais je ne reviendrai en arrière ! J’étais convaincue d’avoir trouvé le Graal avec ma cafetière broyeur à grain, fièrement posée sur mon plan de travail, imposante, bruyante… mais prometteuse. Mais, après un an et huit mois à lui tirer dix cafés par jour (oui, dix, j’assume), elle m’a lâchée. Et, pas qu’un peu : panne complète, machine bouchée, service après-vente impuissant… Résultat ? Je me suis retrouvée à retourner au café filtre comme au siècle dernier, le temps de trouver mieux. Et, c’est là que j’ai croisé la H.Koenig EXP820, en promo à 99,99 €* au lieu de 199,90 €. Un retour aux sources ? Pas exactement. Plutôt un vrai bon choix. Je vous raconte.

J’ai changé d’avis sur les machines broyeurs à grain !

Je ne vais pas vous mentir, au début, j’étais fan. Le bruit de broyage au réveil, l’odeur du café fraîchement moulu… j’y voyais presque un rituel. Mais, ce doux ronronnement, c’est vite devenu un vacarme assourdissant. Impossible de me faire un café sans réveiller la maison entière. Mon mari grognon, réveillé par un bruit de moteur d’avion, Loki (mon chien) qui sursaute et aboie même parfois, et moi qui culpabilise… bref, pas l’ambiance zen qu’on espérait. À cela s’ajoutaient d’autres inconvénients : machine énorme, difficile à caser sur le plan de travail, nettoyage fastidieux (le circuit d’eau, le bac à marc, les buses…), aucune flexibilité sur les cafés : toujours le même jusqu’à la fin du paquet. Et puis, le bouquet final : une panne. Machine complètement bouchée, malgré les détartrages réguliers. Verdict du service client : défaut d’entretien, donc pas pris en charge. J’ai tout essayé pour prouver ma bonne foi, mais rien n’y a fait. Une machine à près de 400 € foutue à moins de deux ans. Autant vous dire que la pilule est mal passée.

Pourquoi je suis passée sur une expresso ?

Après cette mésaventure, j’ai cherché quelque chose de plus simple, moins cher aussi, et surtout moins bruyant. Et là, je suis tombée sur la H.Koenig EXP820. Promo alléchante, look compact, avis positifs… je me laisse tenter. Et je ne regrette pas une seconde ! D’abord, le silence : un bonheur. Je peux me faire un café à 6 h du matin sans réveiller personne. Ensuite, les réglages : longueur du café, mousse de lait (oui, elle a un mousseur), une ou deux tasses, à ma guise.

Et surtout, je change de café comme je veux : noisette pour la matinée, caramel l’après-midi, vanille le dimanche. Avec du café moulu, c’est rapide, et si je veux du café en grain, je le passe au moulin juste avant. Trente secondes de plus, rien de dramatique. Pas de bac à marc à vider toutes les dix tasses, rien ne tombe à côté, et l’encombrement est réduit. Franchement, je redécouvre le plaisir de me faire un bon café, sans prise de tête et sans bruit surtout !

Un vrai compromis entre plaisir, budget et simplicité

Avec cette nouvelle cafetière, je me suis rendu compte que je n’avais pas tant besoin de haute technologie que de fiabilité et de modularité. Le café est bon, la machine est simple à utiliser, je ne crains plus la panne à chaque détartrage, et le budget est divisé par trois. Elle ne fait pas le show comme une machine à broyeur, mais elle fait parfaitement le job, sans chichis. Finalement, je ne regrette pas d’avoir changé d’avis. La H.Koenig EXP820, payée 99,99 €* en promo (au lieu de 199,90 €), m’apporte tout ce que j’attends d’une machine à café au quotidien.

Même à son prix initial, elle reste plus de 200 € moins chère qu’une cafetière à broyeur… et nettement plus fiable selon mon expérience. Et vous, êtes-vous team broyeur bruyant ou plutôt expresso discret ? Est-ce que la H.Koenig EXP820 pourrait, comme moi, vous faire changer d’avis ? Vous avez une anecdote ou une remarque ? Dites-nous tout ! Nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. Et si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .

