« C’est votre best of », les 4 articles et astuces les plus lus sur NeozOne en 2024

L’année 2024 vient de s’achever et nous aura apporté son lot de bonnes nouvelles, comme de mauvaises. Sur NeozOne, ce sont 3 126 articles qui ont été publiés ! Certains vous ont plu, d’autres passablement énervé, mais nous avons toujours tenté de vous divertir, de vous informer et de vous proposer des contenus pertinents. Parmi ces milliers d’articles, quatre d’entre eux ont déchainé les clics et notamment les inconvénients de certains appareils, ou quelques astuces simples à reproduire pour répondre à plusieurs problématiques. Je vous propose une petite rétrospective de ces quatre articles que vous avez massivement consultés en 2024. C’est parti

Top 1 : les inconvénients des machines à café en grains

Avec plus de 700 000* vues, nous ne nous attendions pas à un pareil « succès », mais visiblement, cet article vous a réellement intéressé. Je possède une machine DeLonghi Magnifica et je ne lui trouve pas que des avantages, et je m’étais dit que cela pourrait vous intéresser. Pour celles et ceux qui envisagent l’achat d’une telle machine à café, je vous invite à découvrir cet article en cliquant ici. Et, près d’un an après sa parution, je maintiens les inconvénients que j’avais cités, notamment le bruit, les détartrages fréquents et le prix initial de ces machines. Néanmoins, l’inconvénient du rinçage à chaque tasse a été résolu, en programmant ma machine sur trois heures de veille !

Top 2 : 3 astuces infaillibles pour mettre fin aux asticots dans vos poubelles

Le second du classement nous a réellement étonnés, mais nous avons pris conscience, grâce 629 809* vues, que les asticots dans les poubelles n’étaient pas une légende ! En été, ils prolifèrent, nous pourrissent la vie, et envahissent nos poubelles, véritables nids à bactéries. Le printemps reviendra et les asticots aussi, alors si vous voulez prendre les devants, l’article cité se trouve sur ce lien. En effet, j’ai déniché trois astuces infaillibles que je pratique chaque année, pour dire adieu à ces envahisseurs. Les solutions : du bicarbonate de soude pour neutraliser les odeurs, un fond de vinaigre blanc pour repousser les mouches et un nettoyage régulier avec de l’eau bouillante. Avec ces petits gestes simples et économiques, fini le cauchemar des poubelles infestées !

Top 3 : les inconvénients des airfryers

Les friteuses à air chaud, aussi appelées friteuses sans huile, vous ont aussi grandement intéressé avec 619 913* lectures, en passe de doubler l’article classé en 2ᵉ position. Si vous n’avez pas encore lu cet article, vous pouvez vous informer en cliquant ici. Si vous avez reçu un airfryer pour Noël, cela pourrait vous être utile. Entre sa taille souvent encombrante, son nettoyage pas si simple qu’annoncé et son bruit parfois agaçant, il n’est pas toujours aussi pratique qu’on le croit. Alors, avant de craquer pour cette friteuse « sans huile », mieux vaut connaître ces détails pour éviter les déceptions !

Top 4 : le piège à mouche infaillible et DIY

Comment imaginer qu’un piège à mouche réalisé en quelques minutes allait intéresser près de 600 000* personnes ? C’est peut-être le fait que ce ne soit pas une astuce dénichée sur Internet, mais testée en conditions réelles tout l’été. Et, je peux vous assurer que cet été, j’ai piégé des centaines de mouches avec ce piège fabriqué avec une bouteille en plastique coupée, de l’eau, quelques gouttes de liquide vaisselle, et de la levure boulangère. Un combo magique que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir dans cet article, et que je mettrai en place d’ici à quelques mois. Et vous ? Quels sont vos sujets de lecture préférés sur NeozOne ? Quels sont ceux qui ne vous intéressent pas réellement ? Racontez-nous, cela nous aidera pour nos futures rédactions que nous espérons de tout cœur, riches et aussi intéressantes qu’en 2024. De plus, je vous remercie de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Les chiffres ont été relevés le 2 janvier 2025.