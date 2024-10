Les inconvénients des Airfryers que les vendeurs « oublient » souvent de mentionner

Elles sont, cette année, la coqueluche des influenceurs, vantées pour leur aspect diététique et leur facilité d’utilisation. Elles, ce sont les « Airfryers », que l’on appelle aussi communément les « friteuses sans huile » ou friteuse à air chaud. Un « Airfryer » est en réalité un appareil de cuisson qui, grâce à un système chauffant novateur, permet de cuire des aliments et pas seulement des frites, comme on peut le penser, avec très peu d’huile. Pour cuire les aliments, les airsfryers utilisent un système d’air très chaud pulsé qui cuit, et rend les aliments croustillants, avec un résultat semblable à une friture classique, mais sans huile. Certains modèles parmi les plus perfectionnés peuvent cuire un poulet, un gratin, du poisson et même cuire un gâteau. Si, sur le « papier », tout semble absolument génial, les Airfryers possèdent aussi quelques inconvénients que l’on oublie parfois de vous mentionner. Lesquels ? Je fais pour vous le tour de la question.

Inconvénient n° 1 : le prix

Nous sommes d’accord, vous ne ferez pas de gâteau avec une friteuse classique ! Mais, pour un modèle de friteuse à air chaud performant, il faut investir de 200 € à plus de 400 € ! Si vous choisissez cet appareil uniquement pour réaliser des aliments frits, une friteuse classique coûte jusqu’à dix fois moins cher. Disons qu’au regard du prix, il faut être certain de l’utiliser pour d’autres préparations que la friture.

Inconvénient n° 2 : l’encombrement

En fonction de la capacité de votre Airfryer, il va falloir prévoir un peu de place dans la cuisine. Si je prends, par exemple, la star incontestée du moment, la NINJA Foodi 10,1 litres, elle affiche des dimensions de 49,4 (P) x 31,6 (l) x 32,7 (H) cm, il lui faut de la place. En même temps, si vous choisissez un Airfryer avec une capacité de 2 litres, vous ne pourrez jamais y faire entrer le poulet rôti du dimanche !

Inconvénient n° 3 : un peu bruyant cet appareil !

Les Airfryer utilisent un ventilateur puissant pour faire circuler l’air chaud, produisant un bruit semblable à celui d’un four à convection. Ce bruit peut être gênant, en particulier pour les appareils qui nécessitent un temps de cuisson prolongé. Certes, le bruit de fonctionnement est normal. En revanche, si vous devez supporter, deux heures durant, le bruit de soufflerie, cela pourrait finir par vous taper sur les nerfs !

Inconvénient n° 4 : une cuisson différente

Lorsque l’on pense aux frites classiques ou aux acras de morue faits maison, on pense au côté croustillant, non ? Avec les Airfryers, notamment les modèles d’entrée de gamme, le croustillant n’est pas toujours au rendez-vous ! Par exemple, et c’est assez contradictoire, vous n’obtiendrez jamais des frites aussi croustillantes que lorsqu’elles sont saisies dans une huile bouillante !

Des inconvénients, mais aussi des avantages

Elles possèdent donc quelques inconvénients, mais aussi et surtout, quelques avantages, évidemment, sinon elles ne connaîtraient pas autant de succès ! En effet, et c’est peut-être le plus important, l’Airfryer permet une cuisson plus saine en nécessitant très peu d’huile pour produire des plats croustillants et savoureux, limitant ainsi les calories sans sacrifier le goût. De plus, avec un modèle performant, vous pourrez presque vous passer de votre four traditionnel, et un Airfryer consomme 70 % d’électricité en moins.

Grâce à une circulation d’air chaud dans une cavité de cuisson plus petite, il chauffe rapidement et maintient la température sans efforts excessifs, rendant l’Airfryer non seulement économique, mais également écologique dans son utilisation quotidienne. Et, vous ? Avez-vous déjà craqué pour un Airfryer ? Qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

