Les inconvénients d’un four à pyrolyse que les vendeurs oublient souvent de mentionner

Votre vieux four vient de vous lâcher, et vous n’allez pas pouvoir vous en passer ! Si, comme moi, vous l’utilisez plusieurs fois par semaine, il est un électroménager indispensable pour cuisiner. Le mien, basique, est nettoyé après chaque cuisson, mais je me suis interrogée sur les fours à pyrolyse qui semblent être très à la mode. La pyrolyse n’est pas un mode de cuisson, mais un mode particulier de nettoyage du four. La plupart des vendeurs ou des sites internet, les mettent en avant, en vantant leurs avantages. Cependant, quels sont les inconvénients d’un four à pyrolyse que l’on oublie parfois de vous mentionner ? L’ADEME préconise de lancer la pyrolyse à four chaud, pour économiser de l’électricité. Seraient-ils plus énergivores que la moyenne ?

Qu’est-ce que la pyrolyse ?

Avant de vous parler de leurs inconvénients, je vous explique de la manière la plus simple possible ce qu’est la pyrolyse. Un four à pyrolyse est un type de four autonettoyant qui utilise une méthode de nettoyage par pyrolyse. Le processus consiste à chauffer le four à des températures très élevées (500° C) pour brûler les résidus alimentaires et les graisses accumulées à l’intérieur du four, les réduisant en cendres. En termes de cuisson, il ne diffère pas d’un four sans pyrolyse, la différence réside uniquement dans cette touche supplémentaire, « pyrolyse », pour le nettoyage. Passons maintenant aux 5 inconvénients principaux d’un four de ce type.

1 : la consommation électrique

Voilà la raison de la préconisation de l’ADEME citée en introduction. Le four à pyrolyse consomme beaucoup plus d’électricité qu’un four classique. En effet, lorsque vous lancez le nettoyage, surtout si celui-ci est fréquent, vous passez de 0° à 500° C en quelques minutes. Et, pendant ce temps-là, le compteur s’affole.

2 : un temps de nettoyage très long

Généralement automatiques, les nettoyages peuvent durer trois heures si le four est très sale. Cela veut dire que durant ce laps de temps, il vous est impossible d’utiliser votre four. De plus, il chauffe donc durant trois heures à 500° C, et le compteur s’affole encore !

3 : possibilité de dégagements de fumées et d’odeurs

La plupart des modèles possèdent des filtres catalyseurs qui évitent les dégagements d’odeurs. Néanmoins, il est assez fréquent que les graisses brûlées, et les résidus dégagent des odeurs désagréables. Lorsque le four est en pyrolyse, il faut, de préférence, rester chez soi afin de prévenir tout risque et de laisser la pièce le plus aérée possible.

4 : risque d’explosion de la porte

Cet inconvénient, j’ai pu moi-même le constater lorsque je travaillais au Service Après-Vente d’une grande enseigne de distribution. Les technologies se sont améliorées, mais les explosions de portes étaient fréquentes. Souvent dû à des défauts microscopiques du verre lors la fabrication, les cycles de pyrolyse peuvent aggraver le phénomène, et faire exploser la porte. Pour éviter cela, il ne faut JAMAIS claquer la porte, utiliser des produits abrasifs pour le nettoyage, ni suspendre un torchon humide devant la porte.

5 : plus chers que les fours à nettoyage manuel

À l’évidence, puisque le four embarque une technologie supplémentaire, la pyrolyse, pour le nettoyage, il est plus cher qu’un four classique. Comptez environ 300 € pour un four à pyrolyse d’entrée de gamme, contre 150 € pour un four à nettoyage manuel.

Des inconvénients, mais également des avantages

Les inconvénients mentionnés vous paraissent désuets et surmontables, vous opterez donc pour un four à pyrolyse. Le principal avantage étant de ne plus utiliser des produits nettoyants pour le four, qui sont fréquemment à base de soude caustique. Il est évidemment possible d’utiliser du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude, pour le nettoyage du four. Mais, le plus gros avantage est probablement de gagner du temps, de le laisser se nettoyer en toute autonomie. Vous gagnerez donc un temps certain et éviterez de vous retrouver les mains plongées dans les résidus graisseux ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

