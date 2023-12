Linky : une prise « cachée » pour faire des économies avec le compteur électrique, c’est quoi encore cette histoire ?

« Déjà plus de 8 Français sur 10 sont équipés du compteur Linky et 90 % d’entre eux sont satisfaits de l’installation ». C’est ce que déclare Enedis au sujet des petits compteurs vert pomme qui se sont installés dans nos foyers. Cependant, le compteur Linky a aussi suscité la controverse, car c’est un compteur connecté. Il permet à votre fournisseur d’électricité de « télérelever » vos compteurs et, par ailleurs, d’économiser en surveillant vous-même votre consommation. Ce que l’on sait moins, ou pas du tout, mais ce n’est pas réellement un secret, c’est qu’il dispose d’une prise « cachée » qui pourrait être utile aux utilisateurs les plus avertis. Cette prise est ce que l’on appelle une prise TIC ou Terminaison Intérieure de Communication. On vous explique à quoi elle sert !

La prise TIC, qu’est-ce que c’est ?

La prise TIC, ou Terminaison Intérieure de Communication, est un dispositif conçu dans le domaine des télécommunications et de l’informatique pour simplifier l’installation et la connexion des équipements de communication à l’intérieur des bâtiments. La Télé Information Client (TIC) facilite la transmission des données du client à l’intérieur de son habitation ou de son installation, toutes les deux secondes. Le compteur Linky est prévu pour pouvoir communiquer et transmettre des informations à distance aux fournisseurs d’énergie. Cependant, la prise TIC propose des usages supplémentaires qui permettent aux particuliers de mieux maîtriser leur consommation électrique et, par conséquent, de réaliser des économies.

Où se trouve cette prise TIC sur votre compteur Linky ?

La prise TIC se trouve discrètement en bas à droite du compteur Linky et son acronyme signifie « télé-information client ». Elle permet à divers acteurs de se connecter au compteur grâce à un émetteur radio Linky (ERL), facilitant ainsi la récupération des informations de consommation pour fournir différents services aux particuliers. Cette prise est le point d’ancrage de plusieurs usages.

Où dénicher un émetteur radio se branchant sur la prise TIC ?

Certains prestataires d’électricité offrent, moyennant des frais supplémentaires, un service permettant d’obtenir un émetteur radio Linky. C’est le cas de TotalEnergies, qui propose la clé Conso Live d’Ekwateur avec Live Watt, et d’EDF avec Info Watt. Engie, par le biais de Ma Conso+, a mis au point sa solution en collaboration avec Netatmo. Attention, certains fournisseurs autorisent ce service aux ménages les plus modestes, donc sous conditions de revenus.

Et à quoi sert-elle réellement ?

Tout d’abord, elle permet l’affichage des données de consommation électrique, autorisant ainsi aux utilisateurs la possibilité de surveiller leur consommation en temps réel. Des entreprises telles qu’Ecojoko ou My Energy Manager ont développé des écrans connectés qui affichent ces informations de manière accessible. Dans un second temps, la prise TIC peut envoyer des informations au gestionnaire d’énergie installé dans le tableau électrique, qui peut délester certains appareils tels que des radiateurs, en cas de dépassement de la puissance souscrite. Des entreprises comme Delta Dore ou DOMPilote proposent des solutions sur le marché qui tirent parti de cette fonctionnalité. Enfin, Enedis développe des projets d’innovation autour de la mobilité électrique grâce à cette prise. L’objectif est de synchroniser la recharge des véhicules électriques pendant les heures creuses ou lors de périodes de production d’énergie renouvelable en autoconsommation.

Attention à ne pas confondre la prise TIC avec le contact sec !

Cette prise TIC ne doit pas être confondue avec le contact sec du compteur, situé à proximité, qui est exclusivement dédié à l’enclenchement du ballon d’eau chaude en fonction des heures creuses du contrat d’électricité. Le compteur Linky reste un changement majeur dans notre manière de consommer de l’électricité, avec la possibilité d’avoir une meilleure maîtrise. Et le compteur Linky regorge de fonctionnalités que nous n’utilisons jamais, mais qui pourraient avoir un impact intéressant sur nos factures pourtant. Connaissiez-vous l’existence de la prise TIC et ses fonctionnalités ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire . Le fournisseur ÉS explique très bien dans la vidéo ci-dessous comment la prise TIC fonctionne.