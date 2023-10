Le gouvernement envisage de brider les compteurs Linky pour alléger la pression sur le réseau électrique

Nous sommes en plein cœur de l’automne et comme l’an passé, la question de la consommation électrique des Français revient sur la table de nos gouvernants. L’an dernier, nous avions eu le droit à une campagne massive de communication, nous indiquant qu’il fallait que nos thermostats soient réglés à 19 °C pour éviter les coupures ! Certains ont respecté à la lettre les consignes, craignant des coupures d’électricité nationales. D’autres ont conservé leurs habitudes et continué à chauffer leur maison comme ils l’entendaient. Le gouvernement avait donc envisagé des coupures tournantes, pour limiter la consommation d’électricité et éviter un black-out total ! Cette année, ils envisagent les choses d’une autre manière et cela pourrait ne pas plaire à tout le monde. L’idée étant de bloquer la puissance de certains compteurs, sans indemnisation possible. Décryptage.

200 000 foyers concernés par cette mesure ?

Comme l’indiquent les journalistes de La Tribune, de par lesquels nous vient cette information, il existerait un décret de délestage de l’électricité. Ce décret prévoit de mener un test sur 200 000 foyers résidentiels, équipés du fameux compteur Linky, souvent décrié ! Selon ce décret, les « heureux élus » devront se satisfaire d’un « seuil de puissance minimal permettant de faire fonctionner les équipements courants peu énergivores pendant une durée maximale de 4 heures, sur une période courant jusqu’au 31 mars 2024 ». Sans aucune intervention technique, mais uniquement via le compteur Linky qui, rappelons-le, peut-être piloté à distance. L’objectif de ce décret étant de « déterminer s’il est possible techniquement de mettre en œuvre une nouvelle mesure hors marché en cas de déséquilibre anticipé entre l’offre et la demande d’électricité, par exemple pendant l’hiver si la disponibilité des moyens de production d’électricité est moindre. Une telle mesure pourrait permettre de réduire ou d’éviter le recours au délestage qui reste la mesure ultime pour assurer l’équilibrage du réseau électrique. Elle pourrait contribuer ainsi à la sécurité d’approvisionnement pour les foyers français ». En d’autres termes, les coupures d’électricité localisées pourraient-elles être évitées en procédant à une réduction de puissance des compteurs Linky ?

 

Une mesure qui aura probablement du « mal à passer » !

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, s’est montrée rassurante quant à la capacité du réseau électrique français à faire face à la demande hivernale. Cependant l’exécutif explore, malgré toute cette mesure préventive. Le compteur Linky, depuis son invention, est au centre de nombreuses controverses. Installé par obligation ou presque par ERDF, il est souvent accusé de pouvoir surveiller notre consommation.

Ce qui est vrai, puisque plus aucun technicien ne vient relever notre consommation. S’il peut donner notre consommation, c’est donc qu’il peut aussi être « coupé » ou « diminué » à distance. Apparemment, l’idée est de forcer les utilisateurs à consommer moins, en se disant que le compteur disjoncterait en cas de surconsommation. En d’autres termes, habituer, de manière assez radicale, les consommateurs à prendre de nouvelles habitudes !

Concrètement, que cela pourrait-il donner ?

Les compteurs réduits Linky le seraient en réalité sur les plages horaires où la consommation serait la plus importante dans tout le pays. Par conséquent, de 6 h 30 à 13 h 30 puis de 17 h 30 à 20 h 30. Dans ce laps de temps, la puissance du compteur serait donc baissée pendant quatre heures au maximum. Le gouvernement précise tout de même que « ce mécanisme ne serait, de même que les coupures programmées, activé que si tous les autres leviers étaient insuffisants pour éviter un écroulement du réseau électrique ». Une situation qui ne s’est encore jamais produite en France. Ce décret n’est donc qu’un projet pour le moment, il n’empêche qu’il est déjà « dans les tuyaux ». Pour plus d’informations, le décret est consultable sur cette page. Que pensez-vous de cette potentielle mesure visant à limiter la consommation électrique des foyers ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .