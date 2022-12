Un générateur électrique et des panneaux solaires de balcon pour faire face aux coupures d’électricité cet hiver

Le froid est revenu sur toute la France et les températures négatives commencent à piquer au petit matin. Cette année, encore plus que les autres années, le retour du grand froid pourrait être synonyme de délestage lorsque nous dépasserons la capacité de production d’électricité de la France. Le gouvernement se veut rassurant et martèle qu’il n’y aura pas de coupure générale si nous restons raisonnables dans notre consommation quotidienne. Qu’en sera-t-il exactement ? Personne ne peut actuellement répondre à cette question ! Pour parer à toute éventualité, la marque EcoFlow propose des générateurs électriques de balcon qui fonctionnent à l’énergie solaire. Une source d’alimentation électrique supplémentaire qui pourrait vous permettre de pallier les coupures, sans consommer d’autre énergie que celle gratuite du soleil. Découverte.

Les stations de secours solaires EcoFlow, qu’est-ce que c’est ?

EcoFlow propose des générateurs solaires puissants et portables que vous pouvez installer sur votre balcon afin de vous assurer un générateur de secours en cas de coupure. Par ailleurs, le générateur vous permet aussi d’économiser sur votre facture en étant installé quelques heures au quotidien. Il suffit de laisser cette station de secours au soleil ou à la lumière toute la journée afin de bénéficier d’électricité gratuite le soir venu. Solaire, il ne produit évidemment ni de la vapeur de fumée ni un bruit dérangeant. Le générateur solaire pour balcon constitue une station électrique portable avec un panneau solaire qui permet de produire de l’énergie, de la stocker, puis de la restituer à tout moment.

Comment fonctionne un générateur électrique pour balcon ?

Les générateurs solaires EcoFlow font partie de la gamme DELTA, désormais un standard dans le domaine des produits alimentés par une énergie renouvelable. L’entreprise propose des panneaux solaires pliables qui disposent de performances redoutables. La gamme se compose de différents panneaux avec des voltages de 60 W, de 110 W et de 160 W. Les panneaux solaires EcoFlow se composent de cellules monocristallines qui leur confèrent une performance maximale.

Faciles à installer et à transporter, ils peuvent aussi être inclinés afin de capter encore plus d’énergie solaire. Une fois chargés, ils se transforment alors en générateur via un câble MC4 à XT60. Concrètement, ils permettent de convertir la lumière du soleil en continu et agissent comme des panneaux solaires depuis votre balcon ou rebord de fenêtre. Le courant continu est ainsi stocké, puis transformé en courant alternatif. Pa conséquent, il vous permet de brancher vos appareils sur plusieurs ports disponibles (220 V/USB/Type-C). Les générateurs pour balcon EcoFlow ne nécessitent pas de convertisseurs ni d’autres appareils pour fonctionner.

Que peut faire un générateur solaire EcoFlow ?

En fonction de la puissance choisie, ce dispositif peut vous assurer, par exemple, de recharger vos appareils, mais également de brancher un congélateur, un réfrigérateur ou un four électrique. Il peut aussi accueillir le branchement d’un radiateur électrique ou vous procurer l’éclairage de votre intérieur en cas de coupure de courant. Quant aux économies d’énergie, elles sont réelles puisqu’un panneau solaire EcoFlow de 110 W va vous permettre d’économiser environ 116 kWh par an, soit 72 h d’aspirateur en marche par exemple. Avec un panneau solaire de 400 W ce seront 420 kWh d’économisés chaque année, soit l’équivalent de 17 h d’utilisation d’un lave-linge entre autres ! Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Ecoflow.com.