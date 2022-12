« 5 jours d’autonomie », EcoFlow dévoile un générateur bicarburant pour faire face aux délestages électriques

Le 8 décembre dans la soirée, 125 000 foyers parisiens ont eu un avant-goût de ce que pourraient être les fameux délestages dont on parle tant. Pendant plusieurs heures, ces personnes se sont donc trouvées confrontées à la panne de courant générale. La menace grandissante des coupures d’électricité, lorsque notre consommation dépassera la capacité de production de la France, incite les Français à s’équiper de générateurs de secours, que l’on appelle familièrement groupes électrogènes… L’entreprise EcoFlow sent-elle le vent venir ? Toujours est-il qu’ils viennent de lancer le Smart Générator qui se définit comme un générateur intelligent bicarburant hautement efficace qui assurera cinq jours d’alimentation de secours. Découverte.

EcoFlow c’est qui ?

L’entreprise EcoFlow a été créée en 2017 et est aujourd’hui l’un des leaders dans le domaine des solutions énergétiques respectueuses de l’environnement. Ils ont l’ambition d’alimenter un nouveau monde et de réinventer la manière, pour les particuliers, d’accéder à l’énergie. Pour ce faire, ils entendent proposer des solutions fiables, renouvelables et accessibles au plus grand nombre. Présents au Japon, en France, aux États-Unis, en Allemagne et dans bien d’autres pays, l’entreprise compte aujourd’hui plus de 2 millions de clients. Avec le Smart Generator, qui utilise le propane et le gaz pour plus d’efficacité, elle compte bien asseoir son leadership dans le domaine.

Le Smart Generator qu’est-ce que c’est exactement ?

EcoFlow propose déjà toutes sortes de générateurs comme le solaire Delta Max ou de petites stations électriques portables comme la EF ECOFLOW RIVER 2. Avec le dernier-né, le Smart Generator, EcoFlow propose un générateur qui fonctionne avec du gaz et du propane afin d’accroître son efficacité tout en proposant une énergie propre. Ce nouvel outil de secours utilise donc le propane, en plus du gaz comme source de carburant, ce qui lui confère une puissance possible de 20 kWh avec du propane. Une puissance suffisante pour alimenter un foyer en électricité pendant cinq jours environ en cas d’urgence ou de délestage national. Bruce Wang, PDG d’EcoFlow déclare à son sujet : le Smart Generator illustre l’engagement d’EcoFlow à rendre l’énergie accessible au plus grand nombre et à construire un avenir responsable. Toujours selon le PDG, le Smart Generator permet d’aborder sereinement les coupures prolongées, tout en produisant moins de gaz polluants et en consommant moins de carburant. En ajoutant du propane comme seconde source de carburant, il permet aux utilisateurs, une plus grande flexibilité, puisque le propane est stocké dans des réservoirs de GPL. Ce dernier consomme moins d’énergie au kilowattheure que le gaz et qui produit aussi moins d’émissions de gaz polluants. Cela en fait la solution idéale pour un générateur de secours à la maison ou en camping.

Une compatibilité à toute épreuve…

Comme nous vous l’avons dit, EcoFlow propose déjà de nombreux autres générateurs. Le Smart Generator est donc compatible avec les stations portables électriques DELTA Pro, DELTA Max et avec les kits d’alimentation, il peut vous permettre de réaliser jusqu’à 40 % d’économie d’énergie par rapport aux autres générateurs. Il va par exemple, vous permettre de recharger la station DELTA Pro en 2 heures environ, et la DELTA Max en 1 h 30, sans utiliser d’électricité bien entendu. Côté sécurité, EcoFlow a doté le Smart Generator d’un système d’alerte et de différents mécanismes de protection. Ainsi, dès que le seuil de dégagement de monoxyde de carbone est atteint, il déclenche une alerte CO et éteint automatiquement le générateur avant que le seuil critique ne soit atteint. Disponible au prix de 1 599 € sur la boutique EcoFlow (actuellement en rupture de stock), et bientôt sur Amazon. Il est en revanche disponible sur le site Groupe-Elec.com. Et, il pourrait vous permettre de vivre les délestages imposés, si tant est qu’ils le soient vraiment en toute sérénité !