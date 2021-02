Guide d’achat : Comment choisir un radiateur électrique ?

A l’heure où le froid règne en maître sur la France et où les tarifs d’électricité viennent d’augmenter, il est de bon augure de choisir le bon radiateur électrique. Celui qui vous permettra d’avoir chaud sans exploser votre facture ! Exit les vieux convecteurs électriques qui étaient de véritables machines à sous pour les fournisseurs d’électricité !

Aujourd’hui les radiateurs sont radiants, à infra-rouges, intelligents, connectés et plus économes… Encore faut-il savoir quel radiateur choisir en fonction de la pièce à chauffer, de la chaleur qu’on y souhaite etc. Essayons de vous aiguiller pour réaliser le meilleur achat !

Comment choisir un radiateur électrique ?

Il existe plusieurs types de radiateurs électriques. Mais pour tous, la chaleur vient d’une résistance électrique qui emmagasine la chaleur pour la restituer.

Le radiateur à panneau rayonnant : Ce modèle de radiateur possède une résistance électrique qui chauffe une plaque à l’avant de l’appareil. Pour une chaleur douce et une montée rapide en température, le rayonnant peut s’avérer un bon choix.

: Ce modèle de radiateur possède une résistance électrique qui chauffe une plaque à l’avant de l’appareil. Pour une chaleur douce et une montée rapide en température, le rayonnant peut s’avérer un bon choix. Le radiateur à inertie sèche . Pour celui-ci, la résistance se trouve dans un matériau accumulateur (fonte active, pierre ou céramique). Ce sera donc ce matériau qui restituera la chaleur dans la pièce.

. Pour celui-ci, la résistance se trouve dans un matériau accumulateur (fonte active, pierre ou céramique). Ce sera donc ce matériau qui restituera la chaleur dans la pièce. Le radiateur à inertie fluide . Ce modèle de radiateur, fonctionne lui aussi avec une résistance, mais il contient un fluide caloporteur. C’est-à-dire que la chaleur accumulée dans le fluide se restitue quand le radiateur est à l’arrêt. Ce type de radiateur est recommandé pour des abonnements heure creuse / heure pleine. Il engrange la chaleur en heure creuse et la restitue en heure pleine sans tirer sur le compteur !

. Ce modèle de radiateur, fonctionne lui aussi avec une résistance, mais il contient un fluide caloporteur. C’est-à-dire que la chaleur accumulée dans le fluide se restitue quand le radiateur est à l’arrêt. Ce type de radiateur est recommandé pour des abonnements heure creuse / heure pleine. Il engrange la chaleur en heure creuse et la restitue en heure pleine sans tirer sur le compteur ! Le radiateur à double système chauffant Ce radiateur offre les avantages de l’inertie sèche et du rayonnant. En combinant les deux modes de chauffe, il s’avère être le plus économique et le plus efficace. Il est évidemment plus cher à l’achat mais vite amorti par ses performances.

Quelle puissance pour quelle surface ?

Pour choisir votre radiateur, il faudra en amont connaître la surface de la pièce à chauffer. Bien entendu, plus votre logement possédera une bonne isolation, moins votre radiateur devra être puissant ! En revanche, choisir un radiateur non adapté à la surface pourrait engranger une surconsommation électrique !

Surface inférieure à 10 m² : 1000 W ou moins

Entre 10 et 15 m² : entre 1000 et 1500 W

Entre 16 et 20 m² : entre 1500 et 2000 W

Plus de 20 m² : 2000 W ou plus

Ces données s’entendent pour une hauteur sous plafond classique de 2.50m. Si votre pièce est très grande, mieux vaut installer deux radiateurs de 1000 ou 2000 W répartis à chaque extrémité, la chaleur n’en sera que mieux diffusée.

Quel radiateur en fonction de la pièce ?

Le salon, le séjour, la cuisine sont les pièces où nous passons le plus de temps. Les radiateurs à inertie sont donc les mieux adaptés. Quant à la cuisine, le must est un radiateur à inertie sèche de préférence car l’humidité y est souvent présente (vapeur de cuisson)

de préférence car l’humidité y est souvent présente (vapeur de cuisson) La chambre est la pièce qui a finalement le moins besoin de chauffage. Une température de 18°C est recommandée dans cette pièce. Mais pour bien dormir il faudra éviter d’assécher l’air avec le chauffage, et donc privilégier là encore le radiateur à inertie, mais fluide.

Les pièces de passage comme un bureau, un atelier ou un couloir peuvent se contenter d’un radiateur à panneaux rayonnants. Ils sont plus énergivores que les autres, donc ne doivent pas être utilisés sur des périodes prolongées.

Quant à la salle de bain, mieux vaut éviter les radiateurs électriques qui encombrent l’espace. Préférez un sèche serviette électrique qui en plus de chauffer la pièce, sera utile pour des serviettes bien chaudes au sortir de la douche !

Il existe aussi des radiateurs connectés, intelligents ou des kits pour rendre vos radiateurs connectés. Pour information, un radiateur connecté coûte en moyenne 800€, reste à savoir si son utilité est primordiale ?

