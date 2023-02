Connaissez-vous ces 3 astuces pour réduire votre facture d’électricité avec un compteur Linky ?

Nous sommes environ 35 millions de foyers en France à disposer d’un compteur Linky. Connecté et installé par obligation ou presque, ce compteur vert a été l’objet de nombreuses controverses. En attendant, ce compteur connecté évite de poser une journée ou demi-journée, pour attendre le passage du releveur de compteur. Il nous permet de suivre notre consommation électrique en direct. Grâce à l’application reliée à Linky, il est donc possible d’agir sur sa consommation électrique et de réduire sa facture. Ce que l’on sait un peu moins, c’est que ce petit compteur Linky peut nous permettre de réaliser quelques économies d’électricité. En ce moment, tout bon plan à ce sujet est à prendre. Visite guidée des astuces à appliquer dès maintenant à votre Linky.

Astuce n° 1 : le suivi en temps réel

Grâce à l’application Enedis disponible sur Play Store, vous allez pouvoir suivre votre consommation en temps réel. Pour ce faire, il suffit de créer un compte sur le site Enedis ou sur l’application directement, afin de suivre les informations à distance. Les informations disponibles sur l’application sont semblables à celles présentes sur le boîtier, mais consulter son Smartphone est évidemment plus simple que d’être près du compteur. Sur cette application, vous pouvez donc connaître votre consommation en temps réel et, de ce fait, agir sur votre utilisation. Vous connaîtrez votre consommation à la minute près et serez informé d’une éventuelle coupure de courant en votre absence. L’application permet également de vérifier votre installation en lançant un diagnostic. Imaginons qu’une lumière ou un radiateur reste allumé dans votre bureau installé dans le jardin. En comparant avec votre consommation habituelle, vous vous apercevrez immédiatement que quelque chose cloche, et pourrez ainsi agir pour résoudre le problème.

Astuce n° 2 : adapter la puissance de votre compteur

Parfois, lorsque de nombreux appareils fonctionnent simultanément, le courant se coupe et sur votre compteur s’inscrit « puissance dépassée ». Il faut alors « réarmer » le compteur Linky et tenter de réduire votre consommation électrique. Linky transmet désormais votre consommation d’énergie à votre fournisseur, qui peut être EDF, TotalEnergies ou autres. Sur votre compteur, une petite LED indique votre consommation en temps réel : plus elle clignote rapidement, plus vous consommez. Par ailleurs, en faisant défiler les touches, vous pouvez connaître votre consommation en kWh en temps réel, ainsi que votre option tarifaire, votre puissance utilisée et la puissance maximale du jour. Des indicateurs permettent aussi de détecter une surconsommation anormale. Ce qui peut également être le signe d’une puissance de compteur inadaptée à vos besoins. Il faut savoir que vous pouvez demander une modification de votre puissance sans frais, à condition qu’elle soit effectuée l’année qui suit l’installation de votre compteur.

Astuce n° 3 : les applications des fournisseurs

Tous les fournisseurs d’énergie possèdent leurs propres applications, visant à vous informer et à vous aider à réduire votre facture. Attention, faites la différence entre Enedis qui est le gestionnaire du réseau et votre fournisseur d’énergie qui peut être Engie, EDF ou encore TotalEnergies. À titre personnel, nous utilisons l’application de notre fournisseur d’énergie, qui est EDF. Cette dernière s’appelle EDF & Moi et effectivement, elle nous permet de suivre notre consommation et d’agir directement sur notre facture. Prenons un exemple concret. Lors de notre consultation de l’application, nous avions constaté une grosse consommation d’électricité, en hiver, les weekends, avec des jours classés « rouge », indiquant une surconsommation. Après avoir identifié un radiateur de chantier de 3 000 W allumé de temps à autre pour bricoler, nous avons décidé de le remplacer par un radiateur à inertie de 1000 W. Notre consommation a pu ainsi baisser immédiatement. Sans l’application et le suivi journalier, nous n’aurions pas pu agir sur notre facture. Il existe également la clé Wi-Fi Conso Live de TotalEnergie qui est accessible à tous, même aux clients d’autres fournisseurs. Elle fonctionne sur le même principe que l’application EDF & Moi, comme l’application Ma conso+ d’Engie.