Comment faire facilement et simplement des économies sur votre facture d’électricité ?

Nous sommes en mai, le mois du « fais ce qu’il te plaît », un mois où normalement les températures remontent considérablement et où l’on peut envisager de couper le chauffage jusqu’à la fin du mois de septembre. Mais difficile pour certains de se passer du chauffage dès maintenant puisque les températures sont encore fraîches… Les mois de pandémie que nous avons connus et le conflit en Ukraine qui s’installe dans la durée nous font redouter une explosion de nos factures de gaz et d’électricité ! Et c’est évidemment difficile de nous passer de courant. Voici quelques petites astuces pour économiser chaque jour quelques euros sur votre facture !

Quels appareils électroménagers choisir ?

Si vous cuisinez beaucoup et que vous dégagez donc quelques fumets odorants, il faudra opter pour une hotte connectée qui est beaucoup moins énergivore qu’une hotte classique et qui se déclenchera à bon escient. Elle est souvent aussi beaucoup plus silencieuse, et en installant un filtre à charbon, vous recyclez en même temps l’air de la cuisine. Il faudra aussi, de préférence remplacer vos plaques électriques ou vitrocéramiques par des plaques à induction. Elles sont un peu plus chères à l’achat mais sont beaucoup moins énergivores que les autres et s’arrêtent dès qu’elles sont en températures.

Et au niveau du chauffage et de la lumière ?

La température de l’eau chaude doit être réglée au maximum sur 60°. Si vous possédez un chauffe-eau électrique ou gaz, activez la fonction éco: elle vous fera économiser environ 15% d’énergie par rapport à la fonction classique. Pour les ampoules, si vous possédez encore de vieilles ampoules, remplacez-les sans attendre par des LED. Pensez à déposer les vieilles dans des bacs de recyclage au passage ! Les ampoules LED consomment 80% moins d’énergie qu’une ampoule classique. Enfin pour le chauffage, si vous êtes en tout électrique, il faudra investir dans des radiateurs connectés et performants. Attention aux petits radiateurs à bas prix, appelés « grille-pain », ce sont de redoutables consommateurs d’électricité et vous pourriez le payer très cher ! C’est un budget à prévoir évidemment car un radiateur connecté coûte entre 250€ et 500€ mais il vous fera gagner bien plus sur vos futures factures.

Les petits trucs en plus

Et bien sûr, on le répète très souvent mais qui le fait vraiment ? On éteint la lumière quand on sort d’une pièce, on enlève les chargeurs vides des prises électriques et on arrête de laisser tous nos appareils en veille… Dans la cuisine, mettez un couvercle sur vos casseroles, utilisez la bouilloire pour faire chauffer l’eau des pâtes et utilisez un petit minuteur pour ne rien oublier sur la plaque qui continuerait à chauffer inutilement ! Pour les électroménagers, utilisez la fonction ECO de votre lave-linge et de votre lave-vaisselle et programmez-les la nuit ! Les fonctions ECO de ces appareils consomment beaucoup moins, et même si les cycles durent deux à trois fois plus longtemps qu’un cycle rapide, c’est chaque fois quelques euros d’économisés ! Vous pouvez aussi opter pour Alexa d’Amazon en lui demandant d’éteindre les lumières à une certaine heure, ou équiper vos prises électriques de prises télécommandées, que vous éteindrez chaque soir, box internet comprise ! Tous ces petits gestes quotidiens vous feront économiser de l’argent et permettront à la planète de mieux respirer…

