Les inconvénients des chargeurs rapides de smartphone que l’on ne mentionne jamais

Depuis leur apparition, en l’an 2000, avec le premier téléphone considéré comme un smartphone, l’Ericsson 380, ils ont bien évolué ! Vingt-quatre ans plus tard, l’INSEE estime que 94 % des 15-29 ans possèdent un smartphone et que les plus de 80 ans sont 36 % à en posséder un. Tous les smartphones doivent bien entendu être rechargés via une prise électrique ! Et, comme nous sommes toujours pressés et parfois tête-en-l’air, on a inventé le chargeur rapide, celui qui vous recharge votre smartphone plus vite que l’éclair ! Il est effectivement hyper pratique, je recharge mon smartphone en moins de 30 minutes à 100 % ! Vous l’utilisez probablement sans vous douter de ce qu’il cache : une consommation d’électricité plus importante et une possible diminution de la durée de vie de votre smartphone. Eh oui, le chargeur rapide possède des inconvénients, et je fais pour vous le tour de la question. C’est parti.

Il consomme davantage d’électricité

En y réfléchissant, le fait qu’un chargeur rapide consomme plus d’électricité qu’un chargeur classique est assez évident… Il lui faut bien du « carburant » pour booster ses capacités. Ainsi, je pourrai le comparer à une grosse berline, qui va plus vite que votre petite citadine, mais qui consomme forcément bien plus d’essence. En termes de chiffres, un chargeur rapide consomme de 15 à 30 watts d’électricité, contre 5 watts pour un chargeur classique. Ce n’est pas anodin, surtout si vous le laissez branché en permanence, même sans smartphone au bout du câble ! Néanmoins attention, cet inconvénient est donné pour un même temps de charge. Dans ce cas, un chargeur rapide consomme généralement plus d’électricité qu’un chargeur standard. Cependant, les chargeurs rapides délivrent une puissance supérieure en augmentant la tension, l’intensité ou les deux, ce qui permet de réduire le temps de charge. Alors, il consomme un peu plus d’électricité sauf si vous le débranchez après chaque utilisation.

Vos smartphones ne les apprécient pas tant que cela

Les arguments marketing des fabricants de chargeurs rapides cacheraient-ils une incitation à détériorer vos smartphones plus rapidement ? Je m’explique. Lorsque vous utilisez un chargeur classique, conçu dès la fabrication du smartphone, ce dernier reçoit « une dose » normale d’électricité pour recharger sa batterie. Or, à chaque fois que vous le chargez avec un chargeur rapide, il fait une sorte d’overdose d’électricité ! Certains experts expliquent, par exemple, que le chargeur rapide génère logiquement plus de chaleur, accélérant ainsi l’usure de votre petite batterie qui n’est pas conçue pour cela.

En conséquence, votre smartphone ou au moins sa batterie pourrait résister moins longtemps si celui-ci est rechargé uniquement via un chargeur rapide. Si votre téléphone est récent, de moyenne, ou haut-de-gamme, le chargement rapide est prévu pour ces modèles. En revanche si vous possédez un smartphone plus ancien, il pourrait ne pas apprécier la surtension, attention !

Comment minimiser les inconvénients des chargeurs rapides ?

Le premier inconvénient qui consiste à consommer un peu plus d’électricité peut être transformé en avantage. Pour ce faire, il suffit de l’utiliser à bon escient, c’est-à-dire en cas d’oubli ou de départ imminent. Honnêtement, avez-vous besoin d’un chargeur rapide ? Pour une recharge de nuit, il peut bien mettre six heures à se recharger puisque vous dormez ! Vous pouvez aussi penser à le débrancher quand il n’est pas utilisé, il consomme davantage qu’un chargeur classique, même lorsqu’il ne charge aucun appareil. Quant à l’usure de la batterie, en appliquant le même conseil de recharger rapidement exclusivement en cas de besoin, vous la préserverez.

En termes d’avantages, ne nous leurrons pas, ils nous font quand même gagner un temps fou, non ? Honnêtement, ils sont précieux quand, comme moi, vous oubliez la plupart du temps que votre smartphone possède une batterie qui peut se décharger. En revanche, la recharge de nuit se fait uniquement sur un chargeur lent, et cela ne me dérange pas, il est quand même à 100 % lorsque je me lève ! Aviez-vous conscience de ses inconvénients ? Et, allez-vous appliquer ces quelques conseils ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

