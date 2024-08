Realme dévoile un « chargeur supersonique » de 320 W qui remplit la batterie à 50 % en 2 minutes

Realme a tenu la nouvelle édition de son Fan Festival à Shenzhen, en Chine, le 14 août dernier. Elle en a profité pour annoncer ses dernières nouveautés, dont un protocole de charge rapide avancé baptisé Supersonic Charge. Avec une puissance de 320 watts, celui-ci promet de révolutionner l’univers des smartphones. Il s’agit actuellement de la vitesse de charge la plus rapide du marché devant celle de Redmi qui est à 300 watts. D’après la firme, cette amélioration spectaculaire permet de recharger un mobile doté d’une batterie de 4 400 mAh de 1 à 100 % en seulement 4 minutes et 30 secondes.

De plus, la nouvelle technologie de charge rapide est capable de charger un appareil jusqu’à 26 % en une minute et à plus de 50 % en deux minutes. Pour accompagner cette mise à niveau, Realme a annoncé un nouveau chargeur : le Pocket Cannon. Grâce à sa densité énergétique de 3,3 W/cm3, celui-ci conserve la taille du boitier de 240 watts lancé précédemment par la marque. De plus, il est compatible avec les protocoles de charge existants UFCS et SuperVOOC. Outre la sortie à 320 watts, le chargeur est muni de deux ports USB-C dont l’un, calibré à 150 watts, permet de recharger un smartphone, tandis que l’autre, à 65 W, est conçu pour les ordinateurs portables.

