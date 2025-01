Swippitt : l’invention d’un « grille-pain » qui recharge votre iPhone en 2 secondes

L’édition 2025 du salon Consumer Electronics Show (CES) vient de fermer ses portes. Pour rappel, cet évènement important du monde de la tech a eu lieu à Las Vegas, aux États-Unis, du 7 au 10 janvier dernier. Il a permis aux entreprises technologiques de présenter leurs dernières nouveautés. C’est le cas, par exemple, de la start-up Swippitt qui a en profité pour dévoiler un appareil qui pourrait révolutionner la façon dont nous rechargeons nos smartphones. Baptisé Swippitt IPS (Instant Power System), que l’on peut traduire en français par « système d’alimentation instantané », celui-ci réunit dans un boitier ressemblant à un grille-pain des technologies électroniques avancées et des technologies mécaniques plus rudimentaires.

Recharger son smartphone de manière instantanée

Le boitier en question porte le nom de Swippitt Hub. Du fait de sa conception compacte et élégante, il convient à différents endroits : bureau, cuisine, salon, etc. Son principal atout réside dans le fait qu’il est en mesure de recharger un smartphone en quelques secondes. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’un concept à la fois séduisant et pratique. Cependant, contrairement à ce que vous pourriez penser, le dispositif ne recharge pas directement la batterie intégrée dans le téléphone. Au lieu de cela, il repose sur un système ingénieux d’échange de batteries.

Jusqu’à cinq batteries de rechange

L’appareil en forme de grille-pain peut accueillir jusqu’à cinq batteries baptisées Swippitt Link. Celles-ci constituent des kits qui font également office d’étuis de protection, permettant ainsi aux smartphones d’avoir une source d’alimentation additionnelle. Le fonctionnement du système est assez simple. Pour bénéficier d’une nouvelle cellule complètement chargée, il suffit d’insérer le téléphone dans le boitier qui remplace la batterie déchargée au moyen d’un système de convoyeur interne. Dans le même temps, la batterie qui ne dispose plus d’assez de jus se connecte automatiquement à l’alimentation interne du dispositif pour se recharger. Le processus d’échange se déroule en seulement 2 secondes !

Prix, disponibilité et compatibilité

Avec sa capacité à accueillir jusqu’à cinq accumulateurs Swippitt Link, le boitier central peut donc recharger plusieurs smartphones dans un court laps de temps. Il ne faudrait que quatre secondes pour que le système soit de nouveau prêt à servir après un échange de batteries. Le Swippitt IPS est disponible en précommande sur le site web de l’entreprise. Le Hub est proposé à 450 dollars. La batterie Link est vendue 125 dollars l’unité, ce qui fait que pour en avoir cinq, il faudra débourser 625 dollars. Swippitt offre une remise de 30 % au cours de ce mois janvier. Malheureusement, pour l’instant, le produit est compatible uniquement avec les iPhone 14, 15 et 16. Des smartphones Android et d’autres modèles d’iPhone devraient cependant bientôt rejoindre la liste des appareils pris en charge. Plus d’infos : swippitt.com. Que pensez-vous de cette invention ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .