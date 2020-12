ZEWAY : un service de location de scooter électrique à batterie échangeable à Paris

Le réchauffement climatique est un phénomène que nous devons tous prendre au sérieux. Pour y lutter, le passage du thermique à l’électrique est incontournable. En effet, les véhicules diesel et essence sont polluants en raison de leurs émissions de gaz à effet de serre et de particules fines.

Pire encore, par rapport aux voitures, les deux-roues thermiques émettent jusqu’à 10 fois plus de CO2 que les voitures. Or, moins de 10 % des 300 000 scooters recensés à Paris adoptent une motorisation électrique. Face à ce constat, ZEWAY a lancé une offre qui vise à faciliter l’accès au scooter électrique.

Une alternative « innovante, efficace et vertueuse »

Il s’agit d’une formule de location longue durée qui s’adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels. Moyennant 130 € par mois, l’entreprise met à disposition un scooter électrique à batterie échangeable. Le réseau ZEWAY compte à cet effet s’appuyer sur une quarantaine de stations d’échange qui seront bientôt installées à Paris. Pour cela, un partenariat a été conclu avec BNP Paribas, Monoprix, ESSO et un réseau de laveries. À noter que le loyer inclut déjà les services d’entretien et de réparation.

Des points d’échange de batteries

ZEWAY décrit sa solution comme étant à la fois innovante, efficace et vertueuse. Elle permet notamment aux propriétaires d’un scooter thermique de rouler à l’électrique, et ce, à moindre coût. D’ailleurs, les utilisateurs professionnels sont éligibles au forfait « mobilités durables » entré en vigueur le 10 mai dernier.

La société a aussi veillé à ce que les points d’échange de batteries (vide contre pleine), lesquels se trouvent à moins de 2 kilomètres où que l’on soit à Paris, ne saturent pas le réseau électrique.

Un scooter électrique équivalent d’un deux-roues de 50 cm3

Pour son offre clé en main, ZEWAY propose un scooter électrique baptisé SwapperOne. Il s’agit d’un engin équivalent d’un deux-roues thermique de 50 cm3. Doté d’un moteur électrique Bosch de 3 kW, le SwapperOne accuse une vitesse de pointe de 45 km/h. Sa puissance et sa maniabilité permettent de circuler à deux confortablement. Sachez que le 0 à 50 se fait en 5 secondes. Et pour faciliter les manœuvres dans un parking engorgé, une marche arrière est prévue.

Grâce à l’application compagnon, l’utilisateur pourra voir en temps réel les informations sur le trajet ainsi que le mode de conduite adopté. En parlant de cela, notez que le SwapperOne propose trois styles de conduite : Eco, Ride et Sport.