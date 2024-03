UGREEN Nexode Robot GaN, prise en main du plus mignon des chargeurs rapides pour vos smartphones et tablettes

Dans nos intérieurs, les chargeurs font partie intégrante de notre quotidien, alimentant nos smartphones, nos tablettes, ordinateurs portables et bien d’autres appareils essentiels. Cependant, les hubs ou chargeurs multiples se ressemblent tous, et se présentent sous la forme d’un cube, ou d’une barrette. Vous souhaitez donner une touche geek chic à votre bureau, ou à votre chambre, UGREEN dispose du chargeur qu’il vous faut. Outre ses capacités sur lesquelles nous reviendrons, le design ne passera pas inaperçu. Avec sa forme de robot futuriste, ce chargeur ne se contente pas de proposer des fonctionnalités puissantes. Cependant, il devient également un accessoire esthétique qui donne une nouvelle dimension à l’expérience de charge. Son nom : UGREEN Nexode RG 65 W, vendu au prix de 49,99 € sur Amazon (ou directement sur la boutique officielle), le chargeur est disponible en deux couleurs, en noir et en violet. Nous avons pu le tester en exclusivité, et voici notre retour d’expérience.

Présentation du chargeur mural rapide UGREEN Nexode RG 65 W

Le chargeur mural rapide UGREEN Nexode RG 65 W avec bloc trois ports propose une solution de charge à la fois compacte et puissante, idéale pour répondre à vos besoins de charge en déplacement. Et, le moins que l’on puisse en dire, c’est qu’il est plutôt original quant au design choisi par la marque. En effet, il se présente sous la forme d’un robot avec des pieds, des yeux et un casque audio.

Quant à ses fonctionnalités, car il est tout de même prévu pour charger vos appareils, il est le choix parfait pour différents appareils. C’est le cas des smartphones, des consoles de jeux, des tablettes et des ordinateurs portables, entre autres. Équipé d’une capacité de charge robuste de 65 W, ce chargeur peut recharger votre MacBook Air M2 de 0 à 51 % en seulement 30 minutes via son port USB C dédié, par exemple.

Que faut-il savoir de plus sur ce « drôle » de chargeur robot ?

Comme nous vous l’avons dit, le chargeur ressemble à un petit robot futuriste. Le visage de ce dernier est en réalité l’écran LED d’affichage. Ainsi, le visage va s’animer lorsque le chargeur sera branché sur une prise secteur. Côté branchements, le chargeur UGREEN dispose de deux ports USB C et un port USB A, permettant de charger une variété d’appareils tels que des écouteurs, des téléphones, des tablettes, et même le MacBook Pro/Air. Bien entendu, il dispose du système de charge rapide, pour ne jamais perdre de temps, même en cas d’oubli de branchement de votre smartphone.

UGREEN joue la sécurité sur tous les points

Nous savons que même sans appareil en charge, la plupart des chargeurs restent branchés. Cela consomme de l’énergie, mais nous sommes nombreux à passer outre et à laisser nos chargeurs branchés. Pour la sécurité des utilisateurs, le chargeur intègre un système de sécurité multiple, comprenant une protection contre les courts-circuits, la surcharge, la surchauffe et les surtensions. Ces fonctionnalités de sécurité garantissent une utilisation sans risque, assurant que vos appareils soient chargés en toute sécurité.

Proposé en noir et violet, ce chargeur UGREEN allie élégance et fonctionnalité, faisant de lui un choix ludique et pratique pour répondre à vos besoins de charge quotidienne. Avec plus de 1000 ventes au cours du mois dernier, et déjà 684 avis de clients déposés, le Chargeur USB C UGREEN Nexode RG 65 W obtient la note de 4,7 / 5 sur Amazon US. Avec un prix raisonnable et disponible en deux couleurs, en noir et en violet au prix de 49,99 € sur Amazon (ou directement sur la boutique officielle), il a apparemment séduit un grand nombre de clients en outre-atlantique.

Publi-rédactionnel