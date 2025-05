Je teste le serveur NAS UGREEN NASync DXP4800 Plus, sera-t-il meilleur que mon Synology ?

Il y a quelques semaines, la marque UGREEN m’a contacté pour un test de produit que je considère quelque peu « hors norme ». En effet, en ce moment, j’ai entre les mains le NAS UGREEN NASync DXP4800 Plus proposé au prix de 699,99 €, accompagné de quatre disques durs Seagate IronWolf Pro 4 To chacun (144,21 €* l’unité). C’est une solution qui vise à allier performance professionnelle et accessibilité grand public. Deux « outils » qui s’adressent plus particulièrement à ceux qui ont une utilisation intensive d’un ordinateur, et qui ont des besoins importants en matière de stockage. Ainsi, ce kit est idéal pour ceux qui veulent créer un cloud personnel à la maison, une bibliothèque multimédia sécurisée ou tout simplement sauvegarder l’ensemble des documents sensibles d’une petite entreprise. Avec 12 To de capacité réelle en RAID5, il y a de quoi voir venir, même si vous êtes accro aux photos et aux vidéos en 4K. J’ai déjà un serveur NAS Synology et je suis curieux de découvrir leurs différences. Voici mon retour d’expérience !

Mes premières impressions au déballage (NAS + disques durs)

Première impression pour le UGREEN NASync DXP4800 Plus : un design élégant et robuste. Ce dernier affiche un châssis en aluminium gris sidéral avec une finition haut de gamme, très agréable au toucher et visuellement premium. J’ai immédiatement apprécié le filtre anti-poussière magnétique situé à l’arrière : c’est le genre de détail qu’on retrouve habituellement sur du matériel professionnel.

Les tiroirs à disques sont solides et s’extraient sans aucun outil (ou presque), grâce à un ingénieux système Push/Pull ultra-fluide. Côté Seagate, les IronWolf Pro de 4 To respirent la fiabilité : leur construction robuste est pensée pour durer des années dans des environnements exigeants. Mention spéciale à leur emballage, qui protège efficacement les composants sensibles contre les chocs pendant le transport. En bref : dès l’ouverture, on sent que ces produits sont faits pour travailler dur.

Branchement et installation

Le NASync DXP4800 Plus se veut accessible : j’ai simplement glissé les disques dans leurs tiroirs, branché le câble Ethernet et l’alimentation, puis suivi la configuration guidée via l’application UGREEN NAS.

Chaque baie reconnaît automatiquement le disque inséré, et l’assistant propose de configurer RAID0, RAID1, RAID5 ou JBOD selon les besoins. Il suffit de suivre le guide sur l’application dédiée (disponible sur Android et iOS).

J’ai choisi le RAID6 pour combiner sécurité et capacité : même en cas de panne d’un disque, mes données restent intactes. L’application est claire, même pour ceux qui n’ont jamais touché à un NAS auparavant.

Les LED sur le boîtier sont discrètes, mais efficaces pour suivre l’état du système au quotidien. En tout, une vingtaine de minutes plus tard, mon NAS était opérationnel et prêt à sauvegarder mes 3 PC, mon smartphone et les photos de mon dernier reportage à la Martinique ! Franchement, installer une machine à café est parfois plus compliqué !

NASync DXP4800 Plus : albums photo intelligents

Première claque technologique : le mode « Albums photo intelligents ». Grâce à l’IA, le NASync DXP4800 Plus reconnaît visages, lieux, animaux et trie automatiquement mes photos, sans aucune intervention manuelle. Par exemple, toutes les photos d’Athéna, ma petite chienne, sont réunies dans un album spécifique, ce qui m’évite des heures de recherche. La reconnaissance fonctionne également pour les anniversaires, les paysages ou même les documents scannés. J’ai testé une recherche par mots-clés (« montagne », « anniversaire ») et le système a retrouvé en moins de deux secondes les clichés correspondants parmi des milliers. Le moteur de recherche est aussi intelligent que réactif.

NASync DXP4800 Plus : stockage massif et partage ultra-rapide

Avec ses 4 × 4 To configurés en RAID6, je dispose de 7,2 To utilisables. C’est amplement suffisant pour stocker mes vidéos 4K, tous mes projets professionnels, et même une sauvegarde complète de mon ancien NAS. Le partage de fichiers est fluide et sécurisé : quelques clics suffisent pour générer un lien temporaire à envoyer par e-mail ou WhatsApp.

J’ai partagé un projet vidéo de 10 Go avec un client à l’autre bout du pays, sans passer par WeTransfer ou Dropbox. La fonction « partage privé » ajoute un mot de passe et une date d’expiration au lien, pour plus de sécurité. Grâce au double port 10 GbE, les transferts internes au réseau sont ultra-rapides : j’ai copié 39,5 Go de fichiers en moins de 180 secondes. Un vrai bonheur pour les gros utilisateurs comme moi !

NASync DXP4800 Plus : accès à distance sécurisé

Depuis mon smartphone, j’ai accès à tous mes fichiers hébergés sur le NASync DXP4800 Plus, où que je sois, même sans VPN. L’application UGREEN NAS est disponible sur Android et iOS, avec une ergonomie soignée. Lors d’un déplacement, j’ai pu récupérer un devis oublié sur mon PC maison en quelques clics.

L’accès est sécurisé par chiffrement TLS/SSL et authentification à deux facteurs, ce qui rassure forcément lorsqu’on travaille avec des données sensibles. Mieux encore : je peux streamer directement des films en déplacement, sans devoir les télécharger avant. Bref, c’est comme avoir son cloud personnel sans abonnement mensuel.

NASync DXP4800 Plus : sortie HDMI 8K

Cerise sur le gâteau, le NAS dispose d’une sortie HDMI 8K. Une fonction encore rare sur les modèles concurrents ! J’ai branché le DXP4800 Plus sur mon téléviseur 4K LG, et j’ai immédiatement lancé un film en 2160 p, stocké sur mes disques.

Aucun ralentissement, aucun lag, même en avançant rapidement dans la vidéo : la lecture est parfaitement fluide grâce au processeur Intel i5 de 12ᵉ génération et à la mémoire DDR5 embarquée. En bonus, il est possible de projeter ses albums photo ou de transformer le NAS en station multimédia familiale. Un super atout pour les soirées ciné à la maison !

Seagate IronWolf Pro : robustesse pour les environnements NAS

Les Seagate IronWolf Pro sont conçus pour fonctionner 24/7 dans un NAS, et ils tiennent leurs promesses. Grâce à leur technologie AgileArray, ils optimisent la gestion de l’énergie, réduisent les vibrations et augmentent leur longévité. Leur tolérance aux erreurs est supérieure aux disques durs classiques, ce qui les rend parfaits pour une utilisation intensive. Même après trois semaines de fonctionnement continu, je n’ai observé aucun signe de surchauffe ni de bruit suspect. Ils sont aussi conçus pour supporter jusqu’à 300 To d’écriture par an, un chiffre impressionnant pour ce type de disque.

Seagate IronWolf Pro : vitesses impressionnantes

Les vitesses de transfert plafonnent à 260 Mo/s par disque, ce qui rend les sauvegardes et les lectures de fichiers très rapides. En usage concret, j’ai pu déplacer un fichier de 10 Go depuis mon PC vers le NAS en moins d’une minute. En RAID6, les performances sont légèrement moindres que sur du RAID0, mais le compromis entre vitesse et sécurité reste excellent. Les IronWolf Pro disposent également de 128 Mo de cache, optimisant la gestion des pics de charge. Que ce soit pour la création d’un backup complet, le montage vidéo directement depuis le NAS ou le partage de gros projets, je n’ai ressenti aucun ralentissement.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines d’utilisation intensive, je peux dire sans hésitation que le couple UGREEN NASync DXP4800 Plus + Seagate IronWolf Pro remplit toutes ses promesses. J’ai apprécié la polyvalence du NAS, sa capacité d’évolution et son silence de fonctionnement (moins de 40 dB). Les débits en réseau local sont excellents, l’accès à distance est sécurisé, et la sortie HDMI 8K ajoute un vrai plus pour un usage multimédia.

Quant aux disques durs, ils garantissent la tranquillité d’esprit d’une solution robuste, rapide et pensée pour durer. Évidemment, cet ensemble représente un investissement, mais pour tout ce qu’il apporte en sécurité, en rapidité et en confort d’utilisation, je le considère comme un achat plus que rentable sur le long terme.

Les points forts :

Installation simple et rapide

Application mobile UGREEN complète et intuitive

NAS silencieux et au design premium

Performance réseau ultra-rapide (Ethernet 10GbE et Thunderbolt 4)

Fiabilité des disques Seagate pour un usage intensif

Les points faibles :

Le nombre d’applications disponibles

Investissement conséquent au départ, mais largement justifié

Est-ce que je recommande le NAS ?

Oui, sans hésitation. Le UGREEN NASync DXP4800 Plus, associé aux disques Seagate IronWolf Pro, propose une solution de stockage personnelle robuste, rapide et ultra-sécurisée. Que ce soit pour un usage familial, professionnel ou créatif, cette configuration représente un excellent investissement pour protéger et valoriser ses données.

Les caractéristiques techniques du NAS UGREEN NASync DXP4800 Plus

Processeur : Intel® Core™ i5 12ᵉ génération 1235U

Mémoire vive : 8 Go DDR5 extensible à 64 Go

Connectivité : Double port 10GbE, double Thunderbolt™ 4, HDMI 8K

Stockage : 4 baies SATA 3,5” + 2 emplacements M.2 NVMe

Sécurité : Certifications ETSI EN 303 645, TRUSTe, chiffrement TLS/SSL, RSA, AES, SHA-512

Modes RAID supportés : JBOD, Basic, RAID 0/1/5/6/10

Construction : Boîtier en aluminium avec filtre anti-poussière magnétique

Les caractéristiques techniques des disques durs Seagate IronWolf Pro

Capacité : 4 To

Interface : SATA 6 Gbit/s

Technologie d’enregistrement : CMR

Vitesse de rotation : 7 200 tr/min

Mémoire cache : 128 Mo

Format : 3,5 pouces

Utilisation : Optimisé pour NAS RAID, usage 24/7

Vitesse de transfert : jusqu’à 195 Mo/s

Les contenus du colis reçu

NAS UGREEN NASync DXP4800 Plus :

1 NAS 4 baies

1 câble Ethernet

1 alimentation secteur

1 guide de démarrage rapide

Accessoires pour l’installation rapide des disques

Disques durs Seagate IronWolf Pro :

4 disques 4 To

Visseries de montage

Documentation Seagate

*Les prix ont été relevés le 21 avril 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par les sites vendeurs.