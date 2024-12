Les chargeurs « robots » UGREEN Uno s’invitent dans ma maison

À l’approche de Noël, je recherche toujours le petit cadeau de dernière minute, que je préfère utile ! Lorsque la marque UGREEN m’a proposé deux de ces nouveaux chargeurs en forme de robot, j’ai immédiatement pensé à mes enfants, toujours à la recherche d’un câble et d’un chargeur ! Avec leur drôle de trombine et leur forme de robot, ils séduiront à coup sûr, les esprits geeks qui les animent ! Si vous aussi, vous recherchez le cadeau inattendu à glisser sous le sapin, je vous propose de découvrir mon retour d’expérience sur le robot UGREEN Uno 100 W (52,49 € avec la promotion de 25 %) et sur le chargeur robot à induction UGREEN Uno Qi2 (44,99 € avec la promotion de 25 %). Embarquement immédiat pour la découverte !

Le chargeur robot UGREEN Uno 100 W

J’ai récemment testé le chargeur UGREEN Uno 100W, intriguée par son design original en forme de robot et ses promesses alléchantes. Dès la prise en main, j’ai été séduit par sa taille compacte et son esthétique futuriste. Ce n’est pas seulement un gadget mignon, mais un outil performant. Pour mon premier essai, j’ai branché mon MacBook Pro 16” via un des ports USB-C. Résultat ? En seulement 30 minutes, la batterie est passée de 0 à 43 % ! Petit, mais costaud ce chargeur ! Sur sa façade, il présente un écran LED qui affiche des informations utiles sur l’état de charge en temps réel, mais il fonctionne uniquement branché. Petite anecdote, selon l’état de charge de l’appareil (en veille, en chargement, chargement complet), le visage du petit robot sur l’écran change sensiblement pour afficher différentes émotions (sourire, sommeil, etc.).

Doté d’un système de protection intégré, j’ai l’esprit tranquille en cas de surchauffe ou de surtension, il ne risque rien. Un petit bémol cependant, il n’est pas compatible avec certaines technologies de charge rapide spécifiques (OnePlus, OPPO), mais pour mes besoins, il a fait un sans-faute.

Le chargeur robot à induction UGREEN Uno Qi2

J’ai aussi eu l’occasion de tester le chargeur UGREEN Uno Qi2 2-en-1, et je dois dire qu’il combine parfaitement efficacité et design adorable. La première chose que j’ai appréciée, c’est la facilité d’utilisation. Grâce à ses aimants intégrés, il suffit de poser mon Samsung Galaxy sur la base pour que la charge démarre instantanément. Avec ses 15 W de puissance pour l’iPhone et 5 W pour les AirPods, j’ai rechargé mon iPhone 15 Pro de 0 à 41 % en environ 30 minutes, ce qui est idéal pour une recharge rapide avant de sortir.

J’ai même pu incliner le support jusqu’à 70 degrés pour continuer d’utiliser mon téléphone tout en le chargeant. Et, j’ai adoré son écran émoji qui change en fonction de l’état de charge. Ce n’est peut-être pas indispensable, mais c’est un détail amusant qui pourrait séduire les plus jeunes, ou les amateurs de jeu-vidéos entre autres. Comme le chargeur 100 W, celui-ci dispose aussi d’un système de protection contre les surchauffes ou les surtensions. Un bémol ? Oui, car le chargeur secteur de 30 W requis n’est pas inclus, il faut donc l’acheter en complément.

Mon avis sur les produits UGREEN et les promotions en cours

Mon avis

Depuis quelques années maintenant, je suis un fervent utilisateur de la marque UGREEN, et je n’ai pas grand-chose à lui reprocher. Les produits de la marque sont tous très robustes, fiables, et je sais que je peux compter sur eux. Le chargeur robot UNO 100 W a trouvé sa place sur mon bureau et recharge mon téléphone en quelques minutes à peine. Quant à celui avec induction, il trône sur ma table de nuit, et gère mon smartphone la nuit.

La promotion en cours sur le chargeur robot UNO 100 W

Actuellement, le chargeur robot UNO 100 W bénéficie de belles promotions. Sur UGREEN, bénéficiez d’une réduction de 25 %, et sur Amazon, obtenez également une réduction de 25 % pour un prix final de 52,49 €* au lieu de 69,99 €.

La promotion en cours sur le chargeur robot à induction UGREEN UNO Qi2

Actuellement, le chargeur robot UNO Qi2 bénéficie de deux grosses promotions. Sur UGREEN, bénéficiez d’une réduction de 25 %, et sur Amazon , obtenez par ailleurs une réduction de 25 % pour un prix final de 44,99 €* au lieu de 59,99 €.

*Les prix ont été relevés le 19 décembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par les sites vendeurs