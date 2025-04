Comment « comprendre » son chiot de 2 mois ? Les secrets d’un maître zen avec Esprit Dog

Je vous ai déjà parlé d’Athéna, ma petite chienne (Berger Australien) espiègle adoptée il y a 15 jours. Une adorable boule d’énergie de 2 mois, affectueuse et vive… et par ailleurs une véritable reine des bêtises. Dès son arrivée à la maison, j’ai compris qu’aimer un chiot, c’est une chose. Mais, le comprendre, c’en est une autre. Et surtout, se faire comprendre… c’est tout un art. C’est là que la formation Esprit Dog est entrée en jeu. En suivant leur programme, j’ai découvert quelque chose d’incroyable : je pouvais décoder ma chienne. Et, elle, elle me lisait comme un livre ouvert. D’ailleurs, mon ami qui n’y croyait pas trop maintenant, est convaincu. En effet : Ils ont testé et donné leurs avis sur Esprit Dog, vous allez comprendre que c’est essentiel pour une relation équilibrée avec un chiot roi des bêtises ! Décryptage.

Ce que m’a appris la formation Esprit Dog avec Athéna

Avant Esprit Dog, je pensais qu’Athéna n’écoutait rien. En réalité, je ne savais pas encore l’écouter moi-même. Grâce à la formation, j’ai commencé à comprendre ses signaux. Par exemple, quand elle a besoin de sortir pour faire ses besoins, elle ne jappe pas inutilement. Elle file vers la porte, puis me jette ce petit regard insistant que je connais maintenant par cœur. Quand elle veut une friandise, elle se plante devant le placard des gourmandises, assise, la queue battant l’air… impossible de ne pas fondre. Mais, ce qui m’a le plus touché, c’est de voir à quel point elle me comprenait, elle aussi. Dès que je mets mes chaussures, ou que je prends un trousseau de clés, elle devine que je vais sortir. Sans que je dise un mot, elle trotte vers son petit coin à elle, un couloir aménagé avec coussins et jouets, et s’y installe sagement. Elle sait que je reviendrai. Et moi, je sais que je peux lui faire confiance.

Pourquoi ces formations sont une aide précieuse ?

Quand on adopte un chiot – surtout quand c’est le tout premier – on ne possède pas de mode d’emploi. C’est un peu comme devenir parent pour la première fois : on apprend sur le tas, avec un mélange d’amour, de doutes, de tâtonnements… et parfois, de maladresses. Et, c’est là que les formations comme Esprit Dog font toute la différence. Elles nous évitent d’ancrer, sans le vouloir, de mauvaises habitudes chez notre chiot. De petits réflexes qu’on trouve mignons quand il pèse 4 kg, mais qui deviennent ingérables à 25. J’ai compris, par exemple, l’importance de ne pas répondre à chaque gémissement, ou de résister lorsqu’elle réclame à table. Des détails ? Pas du tout. Ce sont les fondations d’une relation saine et équilibrée.

Reconnaître lorsque quelque chose ne va pas

Et puis, il y a eu un épisode qui m’a vraiment fait prendre conscience de l’importance de cette démarche. Un soir, Athéna n’a pas voulu manger. Rien, même pas une friandise. Aucun aboiement, pas de boiterie, juste… un petit air absent, et un appétit envolé. Grâce à la formation premiers secours d’Esprit Dog, j’ai su que c’était un signe d’alerte. Pas de panique, mais pas d’attente non plus : inspection immédiate. Verdict ? Elle avait avalé une peau de banane, sans que je m’en aperçoive. Ce n’était pas dramatique, mais ça aurait pu le devenir.

Et c’est là que j’ai pris la mesure de tout ce que j’avais appris. Cette formation m’a donné les bons gestes à avoir : savoir reconnaître les signes de détresse, savoir comment faire en cas d’intoxication, de brûlure, de blessure ou même d’hydrocution. Comment l’aider avant l’arrivée chez le vétérinaire, comment soulager sa douleur, comment agir vite, mais bien ? C’est le genre de choses qu’on espère ne jamais avoir à utiliser… mais qu’on est tellement soulagé d’avoir appris quand le moment arrive.

Une relation renforcée, jour après jour

Aujourd’hui, je m’aperçois que ces formations ne servent pas juste à “dresser son chien”. Elles renforcent une relation. Elles permettent d’entrer dans le monde de son animal, de mieux le lire, mieux communiquer… et surtout, de ne pas projeter sur lui nos réflexes d’humains. Athéna n’est pas seulement plus obéissante. Elle est plus sereine, plus confiante, plus complice. Et moi, je suis plus attentive, plus juste, plus conscient de ce que je fais. C’est une belle leçon d’humilité… et d’amour. Et vous ? Avez-vous déjà testé ce type de formation ? Et, qu’en pensez-vous ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .