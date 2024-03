Nexode Robot GaN : UGREEN dévoile un chargeur vraiment mignon en forme de petit robot

Aujourd’hui, c’est le premier jour du Printemps, celui qui annonce les beaux jours, les barbecues entre amis, et les bons moments en extérieur. C’est exactement ce jour-là, symbole de renouveau, ou de naissance, qu’a choisi Ugreen pour lancer son adorable chargeur en forme de petit robot. Depuis toujours, Ugreen s’efforce d’adopter un design minimaliste et fonctionnel. Cette fois-ci, c’est le designer industriel CanYu Yang qui a été sollicité pour son savoir-faire et son inventivité. En effet, il est à l’origine du Nexode Robot GaN, en vente dès aujourd’hui en noir et en violet au prix de 49,99 €. Le petit robot, est, en réalité, un chargeur multifonction, qui se veut devenir, un compagnon des adeptes du télétravail ou des baroudeurs solitaires.

Pourquoi un chargeur en forme de petit robot ?

Un chargeur de smartphone, ou de tablette n’a vraiment rien d’esthétique. C’est un accessoire, certes très utile, mais que l’on cache souvent derrière son écran. Peu de chargeurs peuvent se dévoiler au grand jour, la faute à leur classicisme, et à leur manque d’esthétisme. Et, c’est justement ce point qui a intéressé ChanYu Yang, dans la conception du Nexode Robot GaN. Et, c’est ainsi qu’est né ce petit robot d’apparence compacte qui intègre des émojis interactifs, des bottes détachables, et des matériaux respectueux de l’environnement, et de la santé humaine. Pour parfaire son invention, le designer lui a ajouté un casque sur les oreilles, qui donne vie à cet étrange petit chargeur. Posé sur votre bureau, nul doute qu’il sera la star de ceux qui l’apercevront. Et, si vous optez pour le chargeur familial, posé sur l’étagère de l’entrée, il trouvera aussi sa place, avec sa bouille rigolote.

Le chargeur Ugreen RG 65W, ravissant, mais surtout performant !

Ugreen a, cette fois-ci, misé sur l’esthétisme de son produit. Cependant, cela n’a, en rien, réduit la qualité que l’entreprise a l’habitude de proposer. En effet, d’un côté plus technique, il s’équipe de la technologie Airpyra™ réduisant ainsi sa taille est considérablement réduite pour une portabilité plus aisée. Par conséquent, il se glissera partout où le besoin de charge se fera sentir. De plus, il se dote aussi d’un écran LED, qui propose une visualisation en temps réel du statut de charge à travers des expressions d’émojis mignons interactifs.

Lorsque l’on vous dit que les performances n’ont pas été privilégiées au profit de l’esthétisme, la preuve en est avec un dispositif de charge rapide de 65 W. Ainsi, le chargeur permet d’atteindre 51 % de la batterie d’un MacBook Air M2 en seulement 30 minutes, répondant de cette façon aux besoins de charge de trois appareils simultanément. Quant au côté environnemental, Ugreen a choisi de l’équiper de la puce Révolutionnaire GaNFast™. Ainsi, le chargeur RG 65 W [son nom de code], assure une conversion d’énergie exceptionnelle de 95 %, réduisant ainsi les pertes énergétiques et la génération de chaleur lors de la charge. Des données techniques, qui lui garantissent, par ailleurs, une alimentation rapide des dispositifs électroniques.

Que faut-il savoir de plus sur le chargeur Nexode RG 65W ?

Avec le RG 65W, comme avec tous les chargeurs conçus par Ugreen, la non-compatibilité n’existe pas. En effet, le RG 65W, comme tous leurs chargeurs, est compatible avec divers appareils tels que smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres dispositifs modernes, prenant en charge une variété de protocoles de charge rapide, dont PD/QC/SCP/FCP, etc. Pour assurer la sécurité des utilisateurs, éviter les surchauffes, et les courants excessifs, Ugreen a doté ce petit robot du Système Thermal Guard™. Dans les faits, il surveille, en temps réel, les variations de températures, et ajuste immédiatement, et intelligemment, le courant pour une charge rapide. Un système novateur, qui permet aussi de protéger la batterie, et ainsi de prolonger sa durée de vie. Il est trop mignon ce chargeur, non ? Allez-vous craquer et lui offrir une place de choix sur votre bureau ? Disponible dès aujourd’hui et décliné en deux couleurs, en noir et en violet au prix de 49,99 € au prix de 49,99 € sur Amazon (ou directement sur la boutique officielle).

