À la découverte du Jardin de Balata, un trésor botanique au cœur de la Martinique

Je découvre, à l’occasion d’un reportage pour NeozOne, une île d’Outre-Mer, la Martinique, admirée dans de nombreux reportages, c’est avec mes propres sens que je la découvre aujourd’hui… Profusion de saveurs, de couleurs, de sons et une flore à couper le souffle ! Et, s’il y a bien une visite à faire absolument lors d’un séjour à Fort-de-France, c’est celle du Jardin de Balata. Situé sur la Route de la Trace, à une dizaine de minutes du centre-ville, ce jardin paysager est une merveille tropicale. Labellisé Tourisme & Handicap, ce site rend la biodiversité accessible à tous. Créé en 1982 par Jean-Philippe Thoze, horticulteur et artiste paysagiste, ce jardin rassemble une collection rare de plantes venues des quatre coins du monde, tout en mettant à l’honneur l’architecture créole. Si vous aimez les belles photos, les fleurs et l’ambiance créole, c’est vraiment un lieu immanquable que je vous propose de découvrir immédiatement.

Un jardin enchanteur et une maison créole au charme indescriptible

Le Jardin de Balata, c’est avant tout un lieu chargé d’histoire et de poésie. C’est ici, dans la maison créole de ses grands-parents, que Jean-Philippe Thoze est revenu poser ses valises et ses rêves. Depuis, le jardin n’a cessé de croître, mêlant végétation luxuriante et mise en scène digne d’un tableau vivant. On y trouve une variété incroyable d’essences tropicales : anthuriums, balisiers, roses de porcelaine, héliconias ou nymphéas…

Tout est pensé pour émerveiller, du sentier principal jusqu’aux recoins les plus secrets. Et, que dire de la maison créole ? Restaurée avec soin, elle vous plonge dans un autre temps. Carrelage ancien, meubles d’époque et vue panoramique sur le jardin : tout y est pour une immersion complète.

Une promenade suspendue, des panoramas à couper le souffle

Si vous n’avez pas le vertige, ne manquez surtout pas les passerelles suspendues. À plus de 15 mètres de hauteur, elles vous offrent une vue imprenable sur les mahoganys géants, la baie de Fort-de-France, et les majestueux Pitons du Carbet. Sensations garanties, mais toujours en toute sécurité ! C’est une manière originale et ludique de découvrir le jardin autrement, depuis la canopée.

L’expérience est accessible aux enfants dès huit ans, et les adultes ne boudent pas leur plaisir non plus. Et, pour les plus petits (de 3 à 8 ans), une aire de jeux bien pensée avec cabanes, toboggans et passerelles les attend pour faire une pause ludique au milieu de la balade botanique.

Un jardin pas comme les autres, une invitation à ralentir

Le Jardin de Balata, c’est bien plus qu’un jardin botanique. C’est un lieu de mémoire, d’émotion, de contemplation. Que l’on vienne seul, en couple ou en famille, on y trouve une parenthèse de sérénité dans un monde végétal d’une richesse impressionnante. Loin du tumulte de la ville, tout invite ici à ralentir, à respirer, à observer.

Et, si, comme moi, vous aimez sortir des sentiers battus, prenez le temps d’admirer la nature depuis un banc, à l’ombre d’un palmier royal, ou d’écouter le bruissement des feuilles et le bourdonnement des abeilles. Alors, vous aussi, vous laisseriez-vous séduire par la poésie tropicale du Jardin de Balata ? On attend vos retours ! Avez-vous déjà visité le Jardin de Balata ? N’hésitez pas à partager votre avis ou à signaler une erreur, cliquez ici pour publier un commentaire .