Mon paysagiste vous explique comment bien tailler les rosiers au début du printemps

Les rosiers, je les adore ! Personnellement, j’en ai toute une ribambelle dans mon jardin : jaunes, blancs, roses, rouges, grimpants ou buissonnants, ils embellissent mon extérieur toute l’année. Je l’avoue, j’aime aussi l’idée de la superbe fleur avec sa tige remplie d’épine, un cadeau empoisonné quand on saisit le bouquet ! Le problème des rosiers, c’est qu’il est impossible ou presque de les laisser sans soin, de ne pas les tailler… Et j’avoue que leur taille m’a longuement fait réfléchir avant de les planter. On entend tellement dire qu’il faut être un expert pour obtenir de belles floraisons ! En réalité, ce n’est pas si compliqué que cela, explique Alexandre, mon paysagiste, et je vais vous expliquer comment vous y prendre. Découverte.

Une question de timing avant tout !

Commençons par les bases : la période de taille est essentielle pour réussir à coup sûr. Premièrement, faites comme moi : en novembre, dès que les températures baissent et que vos rosiers prennent une triste mine, sortez votre sécateur et faites une petite coupe de propreté. Il suffit alors d’enlever les branches mortes, les rameaux cassés ou trop fragiles, et d’aérer la plante. C’est rapide, facile et cela permet à vos rosiers de passer l’hiver tranquillement. Le véritable gros chantier, lui, arrive plus tard, au mois de mars, quand le risque de gelées est passé. Là, on taille franchement pour préparer une explosion de fleurs au printemps !

Chaque rosier a son style de taille : suivez le guide !

Bien sûr, tous les rosiers ne se taillent pas de la même façon : ce serait trop simple ! Prenons d’abord l’exemple des rosiers buissons, ceux qu’on retrouve un peu partout dans les jardins. Pour eux, c’est simple : raccourcissez chaque branche en conservant seulement trois bourgeons (appelés « yeux »). Profitez-en pour éliminer les branches qui s’entrecroisent et tout bois abîmé. Avec ça, votre rosier repartira sur des bases saines et solides. Pour les rosiers grimpants, comme le célèbre « Pierre de Ronsard », gardez les branches principales horizontales, dites « charpentières », et coupez court tous les rameaux latéraux à environ 15 cm. Et, voilà, votre rosier est paré pour une saison exceptionnelle !

Mon secret pour des fleurs en continu

Vous aimez quand vos rosiers fleurissent encore et encore ? Moi aussi ! Pour obtenir une floraison régulière, le plus efficace, c’est d’adopter la technique dite de « la taille échelonnée ». Chaque semaine, je coupe approximativement 10 % des branches à trois yeux (bourgeons). Cela stimule la pousse, et de nouvelles fleurs arrivent sans interruption. Pour faire simple, si vous avez 20 branches, coupez-en deux cette semaine, puis deux autres dix jours plus tard, et ainsi de suite. Je vous garantis que cette méthode marche à merveille, et vos voisins pourraient même vous demander votre recette secrète !

Pas de miracle sans un petit coup de pouce

Mais, soyons honnêtes, tailler ne suffit pas pour avoir des rosiers spectaculaires toute l’année. Ces plantes gourmandes ont besoin d’un petit coup de pouce : pensez donc à leur offrir un apport régulier d’engrais naturel ou de compost bien mûr. Chez moi, j’ajoute une belle poignée de compost à leurs pieds au début du printemps et après chaque floraison importante. Résultat ? Des fleurs à profusion et un rosier robuste toute l’année. Finalement, ce n’est pas si compliqué d’avoir la main verte, non ? Et vous, êtes-vous prêts à tenter l’aventure cette année et à devenir officiellement le jardinier préféré de vos rosiers ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .