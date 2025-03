Les 12 astuces naturelles de mon paysagiste pour désherber facilement son jardin

Le printemps est de retour, et c’est une excellente nouvelle, non ? La moins bonne, c’est que les « mauvaises herbes » vont, elles aussi, envahir de nouveau le jardin, les bordures, les allées et tout le reste ! Et moi, j’en ai assez de courber le dos et de me griffer les mains pour tenter d’obtenir une terrasse ou un jardin dénués d’herbes disgracieuses. Et mon dos, lui, commence sérieusement à protester. Alors quand Alex, mon paysagiste, m’a expliqué qu’il existait des méthodes naturelles pour désherber efficacement, je me suis dit qu’il était temps d’arrêter de jouer les forçats du jardinage et de trouver des solutions plus malignes. Éviter les produits chimiques tout en gardant un jardin impeccable, c’est quand même un beau défi, non ? Des astuces qui ne datent pas d’hier, mais qui méritent d’être remises au goût du jour ! Voici 12 méthodes naturelles pour dire adieu aux mauvaises herbes, sans ruiner son sol… ni son énergie. C’est parti.

Astuce n° 1 : le bicarbonate de soude : l’arme secrète

En temps normal, je l’utilise plutôt pour nettoyer mes joints de salle de bain, mais s’il y a bien un produit qui sait tout faire, c’est lui. En plus de nettoyer la maison et d’éliminer les mauvaises odeurs, le bicarbonate de soude est un excellent désherbant naturel. Son action salinisante empêche les plantes indésirables de se développer et les fait rapidement sécher. Il suffit d’en saupoudrer directement sur les mauvaises herbes, en particulier sur les allées et les pavés. Pour une efficacité maximale, privilégiez une application par temps sec et ensoleillé. En revanche, évitez d’en mettre trop sur votre gazon sous peine de le voir souffrir aussi…

Astuce n° 2 : l’eau bouillante : radicale et gratuite

Cette méthode, je l’utilise toute l’année, dès que je cuis des pâtes, du riz ou des légumes à la vapeur avec mon Cook Expert ! En effet, pourquoi jeter l’eau de cuisson des pâtes ou des pommes de terre alors qu’elle peut avoir une seconde vie ? L’eau bouillante brûle littéralement les mauvaises herbes jusqu’à la racine. Une solution radicale et efficace, à condition de bien viser et de ne pas en renverser sur vos ravissantes plantes. Je l’utilise surtout dans mes allées pavées où elle est presque magique pour éliminer les herbes coincées entre les dalles ou sur les bordures. À tester absolument sur les mauvaises herbes récalcitrantes entre les pavés et le long des allées !

Astuce n° 3 : le vinaigre blanc : l’ennemi des adventices

Ma belle-fille Sibylle, elle, est une adepte du vinaigre blanc, elle en met partout, mais je ne supporte pas l’odeur… Je pense que si elle devait choisir un seul ingrédient magique pour désherber, ce serait sans doute le vinaigre blanc. Son acidité attaque directement les cellules des mauvaises herbes, les desséchant rapidement. Mélangez-le avec un peu d’eau et pulvérisez-le sur les herbes indésirables. Attention à ne pas l’utiliser en trop grande quantité pour éviter d’appauvrir le sol. Il ne fait pas dans la dentelle et peut aussi s’attaquer aux plantes que vous voulez garder, donc soyez précis dans son application.

Astuce n° 4 : le sel : à utiliser avec modération

Le sel de table est un désherbant efficace, mais à manier avec précaution. Dissout dans de l’eau chaude et appliqué sur les mauvaises herbes, il empêche leur croissance. Mais, attention, en excès, il peut aussi rendre votre sol infertile ! Idéal pour les endroits où rien ne doit repousser, comme les bordures et les allées. À réserver donc pour les zones dans lesquelles vous ne comptez pas replanter quoi que ce soit dans un futur proche. Quand je ne dispose pas d’eau de cuisson, mais que les adventices sont de retour, j’utilise le mélange eau chaude et sel, avec parcimonie !

Astuce n° 5 : les purins de plantes : une méthode douce mais efficace

Les purins de plantes, et notamment le purin d’ortie, sont souvent utilisés pour fertiliser les plantations. Mais, saviez-vous qu’ils pouvaient aussi jouer les désherbants naturels ? Grâce à leur concentration en azote, ils agissent comme un brûleur naturel contre les mauvaises herbes. Ils ont l’avantage d’être biodégradables et bénéfiques pour vos autres plantes. Un bon moyen de recycler les orties envahissantes de votre jardin tout en préservant votre sol. Pour le réaliser, laissez simplement macérer des orties dans de l’eau, puis filtrez le mélange.

Astuce n° 6 : le broyat de bois : une barrière anti-mauvaises herbes

Si vous cherchez une solution préventive, le broyat de bois est un allié de taille. Il contient des tanins qui empêchent la pousse des mauvaises herbes tout en conservant l’humidité du sol. Appliqué en paillis, il protège vos plantations et limite l’apparition des indésirables. En plus d’être efficace, il apporte un bel effet esthétique à vos parterres. Une solution durable qui protège le sol et réduit l’entretien du jardin. Vous pouvez, par exemple, conserver la sciure de votre coupe de bois de chauffage !

Astuce n° 7 : les Oyas : arrosage intelligent et zéro mauvaises herbes

Les Oyas, ces pots en terre cuite enterrés qui diffusent l’eau en profondeur, sont une solution ingénieuse pour garder vos plantes hydratées tout en limitant la prolifération des mauvaises herbes. Moins d’eau stagnante en surface signifie moins de germination des adventices. C’est une méthode écolo qui réduit également votre consommation d’eau. Une astuce simple et efficace pour les amateurs de jardinage paresseux (comme moi !). Lorsque je fais mon potager, je mets toujours un oya près de chaque pied de tomate, les mauvaises herbes poussent quand même, mais en plus petite quantité.

Astuce n° 8 : le paillage : la couverture anti-envahisseurs

Le paillage organique est sans doute l’un des meilleurs moyens de prévenir l’apparition des mauvaises herbes. Paille, copeaux de bois, feuilles mortes, carton ou encore tontes de gazon, tout est bon pour recouvrir la terre et empêcher les adventices de proliférer. En plus d’empêcher les mauvaises herbes de pousser, il nourrit le sol en se décomposant. Une méthode naturelle et efficace pour garder un jardin propre tout en améliorant la qualité du sol. Néanmoins, attention aux tontes de gazon, vous pourriez aussi semer de nouvelles « mauvaises herbes » sans le vouloir !

Astuce n° 9 : les huiles essentielles : un désherbant parfumé

Certaines huiles essentielles, comme celles de menthe poivrée, d’eucalyptus ou de citronnelle, possèdent des propriétés herbicides naturelles. Mélangées avec de l’eau et un peu de savon noir, elles deviennent une solution écologique pour éliminer les mauvaises herbes tout en laissant une agréable odeur dans votre jardin. Elles sont idéales pour désherber en douceur sans perturber l’équilibre du sol. Un désherbant efficace et qui sent bon ? Je dis oui, en plus, j’adore les huiles essentielles. Seul bémol, elles coutent plus cher à l’achat que de l’eau chaude, du vinaigre blanc ou de vieux cartons récupérés.

Astuce n° 10 : la cendre de bois : un engrais qui bloque les mauvaises herbes

Si vous avez une cheminée ou un poêle à bois, ne jetez plus vos cendres ! La cendre de bois est riche en minéraux et constitue un excellent engrais naturel… mais elle peut aussi servir de désherbant. Saupoudrez-la en fine couche sur les zones envahies par les mauvaises herbes, notamment sur les allées ou entre les pavés. Elle bloque leur repousse tout en apportant du potassium et du calcium à votre sol. Attention cependant à ne pas en abuser, car une trop grande quantité pourrait modifier le pH du sol.

Astuce n° 11 : le faux semis : tromper les mauvaises herbes pour mieux les éliminer

Cette technique demande un peu d’anticipation, mais elle est très efficace. L’idée est simple : vous préparez votre sol comme si vous alliez semer des légumes ou des fleurs, mais sans rien planter. En quelques semaines, les mauvaises herbes germent… et c’est là que vous intervenez en les retirant avant qu’elles ne se reproduisent. Ensuite, vous pouvez planter vos cultures sans qu’elles soient envahies dès le départ. C’est une méthode naturelle qui permet de limiter considérablement les mauvaises herbes sur le long terme.

Astuce n° 12 : l’huile de coude, les gants et la sueur 😊

Eh oui, le plus efficace restera toujours la main de l’homme, ou de la femme d’ailleurs, pour un désherbage efficace ! Je ne vous apprendrai rien en vous disant que l’arrachage manuel, ou à l’aide d’un outil appelé sarcloir reste la plus efficace… Ok, il faut du temps, du courage, et ne pas craindre de vous piquer aux orties, ou de rencontrer de petites bestioles qui ont élu domiciles. On en parle des limaces, des gendarmes, ou des araignées qui filent dès que vous bougez un brin d’herbe ?

Alors, quelle méthode allez-vous tester ?

Avec toutes ces astuces naturelles, plus besoin de se ruiner en produits chimiques ni de passer des heures à arracher les mauvaises herbes à la main (même si, avouons-le, cela reste la solution la plus simple et la plus sportive !). De mon côté, je vais rester fidèle à l’eau chaude, car je sais que cela fonctionne, mais j’ai très envie d’essayer les huiles essentielles. Avec un peu de chance, la menthe poivrée repoussera les chats et la citronnelle, les moustiques ! Et vous ? Connaissez-vous d’autres méthodes pour désherber naturellement votre jardin ou vos allées ? Et, si vous avez testé l’une de ces méthodes, partagez votre expérience, je suis curieuse d’avoir vos retours ! Dites-moi tout ! Et si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .